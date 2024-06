Che intrecci: a Casteldebole si segue l’attaccante bianconero, ma non c’è intenzione di lasciare andare il difensore alla corte di Motta. Tra Calafiori e la Juventus, spunta fuori Kean. I due hanno lo stesso agente: rossoblù freddi

Entrò nella storia il 27 maggio del 2017: Moise Kean (24 anni), all’epoca 17enne, fu il primo millennials a segnare. Dove? Al Dall’Ara, con la maglia della Juventus. Se sia destino lo dirà l’estate, quello che è certo e confermato è che tra gli attaccanti che il Bologna segue e ha sondato in vista del possibile addio di Zirkzee c’è pure il nome di questo ragazzo di proprietà della Juventus, in scadenza nel 2025, a cui i bianconeri intendono dare il ben servito con un anno di anticipo. E c’è di più: il suo agente è lo stesso di Riccardo Calafiori, che la Juventus vorrebbe. Vorrebbe ma non a tutti i costi. Anche qui, arrivano novità.

Il Bologna lo ha dichiarato incedibile, ha fatto sapere che mai e poi mai lo cederà alla Juventus e che il prezzo è fissato a 50 milioni. Da casa Juventus quello che filtra è che il giocatore è un obiettivo ma se l’Europeo e il Bologna portassero le quotazioni del giocatore dai 40-50milioni in su, Calafiori diventerebbe obiettivo per altri campionati: vedi quello inglese. Ma questa è partita destinata a entrare nel vivo dopo l’Europeo.

"Il mio futuro dopo l’Europeo", ha detto il difensore alla vigilia della rassegna, perché oltre alle intenzioni del Bologna chiaramente avranno un peso quelle del giocatore e l’eventuale pressing che i club potrebbero fare anche sul Basilea, che comunque dovrà incassare il 40 per cento sull’eventuale futura rivendita. Quello che è certo è Kean piace al Bologna ed è rappresentato dallo stesso agente di Calafiori, che evidentemente lavora sotto traccia per capire se uno scambio con conguaglio possa avvantaggiare entrambi i propri assistiti. Per ora il Bologna non vuole offrire il fianco alla Juventus per il difensore.

C’è pure altro: Kean è nel mirino anche di Fiorentina e soprattutto di club dell’Arabia. Ergo: Kean, che ha già vestito le maglie anche di Verona (4 reti in 20 gare), Everton (4 gol in 39 gare) e Psg (17 gol in 41 partite) oltre a quella bianconera (22 gol in 123 presenze, nessuna rete nell’ultima stagione), deve decidere se concedersi un’altra chance per affermarsi in Europa o accettare i denari sauditi. Perché ha un contratto da quasi 4 milioni e certamente a Bologna non si andrebbe lontano dai 2 di offerta.

Anche per questo per ora a Casteldebole gli obiettivi prioritari sono altri: Duràn (20) dell’Aston Villa in primis. Più complicate le piste che portano Ioannidis (24) del Panathinaikos e Pavlidis (25) dell’Az, con richieste vicine ai 20 milioni di cartellino. Proposto Pinamonti (25) dal Sassuolo, piacciono anche Tyukavin (21) della Dinamo Mosca, Vanat (22) della Dinamo Kiev e Bazdar (20) del Partizan, oltre a Oskarsson (19) del Copenaghen. Ma prima di tutto c’è da capire il futuro di Zirkzee, che piace a Milan, United e Arsenal, ma che non scarta l’idea di rimanere un altro anno rivedendo contratto e clausola rescissoria, qualora l’offerta non dovesse arrivare.

Marcello Giordano