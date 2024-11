Chevalier prende solo freddo. David sa il fatto suo, Meunier fatica

Chevalier 6 Mai realmente impegnato, sul tocco di Lucumi non può nulla.

Alexsandro 6 Quasi a volere fare pesare il suo mancato acquisto, sfiora il gol con un palo. Ordinato nelle chiusure, spesso chiamato al raddoppio sugli esterni.

Gudmundsson 7 Subisce l’esuberanza di Orsolini solo all’inizio, poi prende le misure e chiude la porta dal suo lato proponendosi in diverse occasioni. Un suo slalom fa sussultare il Dall’Ara.

Meunier 5 Quando accelera si fa sentire. Partecipa spesso alle azioni offensive dei suoi cercando sempre di mettersi al servizio dei compagni ma fatica a contenere Ndoye. Si perde anche Lucumi nell’azione del gol.

Diakité 6 In tandem con Alexsandro fa poca fatica, controlla Dallinga sulle palle alte, faticando soltanto in alcune giocate veloci.

Bouaddi 6,5 Gestisce bene la pressione e filtra il gioco per gli esterni.

André 6 Amministra pochi palloni, con il gioco rossoblù tutto sulle fasce.

Mukau 7,5 Doppietta per lui, prime reti della sua giovane carriera. Segna l’uno a zero e nella ripresa si fa trovare pronto anche sull’assist di Pardo.

Sahraoui 6,5 Cambia spesso fronte e con le sue discese provoca più di qualche apprensione. E’ la vera spina nel fianco della retroguardia di Italiano.

David 6 Uomo giusto al momento giusto. Sul pasticcio di Posch innesca il gol di Mukau. Fernandez-Pardo 6,5 Dal lato di Lykogiannis si fa sentire in diverse occasioni con la sua velocità, ma si divora un gol in contropiede nel primo tempo che sembrava cosa fatta. Suo l’assist per il secondo gol di Mukau.

Zhegrova 5,5 Entra quando la partita è già indirizzata e non fa vedere le sue doti, si becca anche un giallo per un’ingenuità.

Mandi 5,5 Fa in tempo a prendere un giallo per perdita di tempo, ma null’altro da mettere a referto.

Bakker sv

Haraldsson sv

Allenatore Genesio 7 Cambia modulo, facendo a meno di Zhegrova, ma trova in Sahraoui e Fernandez-Pardo due giocatori decisivi.

Voto squadra 6,5

Gianluca Sepe