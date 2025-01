Chi passa troverà la vincente di juventus-empoli. Coppa Italia con l’Atalanta: il 4 febbraio. Il quarto di finale si giocherà a Bergamo

Atalanta-Bologna, quarto di finale ‘secco’ di Coppa Italia, ora ha una data ufficiale: la gara si giocherà martedì 4 febbraio al Gewiss Stadium alle 21. Il giorno dopo, invece, mercoledì 5 febbraio, al Meazza (calcio d’inizio alle 21) andrà in scena Milan-Roma. Il faccia a faccia di Bergamo prevede i novanta minuti classici più, in caso di parità, la coda dei rigori: chi la spunta sfiderà la vincente di Juventus-Empoli, altro quarto della competizione in programma nella finestra del 25-26 febbraio. L’ad Fenucci ha parlato anche della Coppa Italia, un traguardo che nei primi anni dell’era Saputo era stato spesso indicato come perseguibile salvo poi rimediare frettolose uscite di scena ai primi turni. "In passato abbiamo spesso detto che la Coppa Italia era un sogno. Ma ora che siamo cresciuti e che possiamo giocarcela tutti la Coppa Italia diventa un obiettivo importante, a cominciare dalla gara di febbraio con l’Atalanta". Febbraio è il mese in cui verosimilmente verrà fissata la data in cui recuperare Bologna-Milan di campionato rinviata a fine ottobre a causa dell’alluvione che mise in ginocchio la città. Contro quella decisione è pendente il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna presentato dal presidente del Milan Paolo Scaroni.

m. v.