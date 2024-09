Bologna Fc, con il Como si gioca sabato 14 settembre alle 15

Bologna, 2 settembre 2024 – Il Bologna di Vincenzo Italiano tornerà in campo sabato 14 settembre alle 15 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como di Cesc Fabregas. La Lega Serie A ha infatti diramato il calendario di anticipi e posticipi fino alla quarta giornata, turno in cui i rossoblù se la vedranno contro la neo promossa lombarda.

I rossoblù andranno a caccia di punti importanti ma soprattutto di identità e certezze dopo la prova poco convincente contro l’Empoli. Italiano cercherà dunque di sfruttare al massimo la pausa per le nazionali per recuperare gli infortunati e integrare al meglio gli ultimi arrivi del calciomercato. A partire da Iling Junior che era in panchina sabato al Dall’Ara ma che lo stesso tecnico di Karlsruhe ha definito ancora indietro fisicamente per potere entrare stabilmente nelle rotazioni della squadra.

Si dovrebbe vedere per la prima volta in campo anche Benjamin Dominguez che, espletate le pratiche burocratiche in patria, dovrebbe cominciare ad allenarsi a Casteldebole. Anche Erlic dovrebbe essere tornato al meglio dopo la pausa e rimanendo in difesa, Vincenzo Italiano avrà a disposizione anche Nicolò Casale, ultimo acquisto del calciomercato estivo per il Bologna.

L’allenatore dei rossoblù avrà così modo di avere la rosa al completo, al netto degli infortunati Cambiaghi, Ferguson ed El Azzouzi, oltre che Ndoye, ad oggi in dubbio per Como: in questo modo potrà fare le sue valutazioni anche in vista di un possibile turnover alla luce dei tre impegni in una settimana (Como, Shakthar e Monza).

Osservato speciale sarà Pobega, possibile sostituto di Moro, finora sottotono ma anche Karlsson che non ha inciso come il tecnico si aspettava e che potrebbe essere il grande escluso dalla Lista Champions che il Bologna dovrà presentare alla Uefa entro la mezzanotte del 3 settembre. Un lavoro importante andrà fatto anche sulla fase offensiva, dove Castro e Dallinga per ora non hanno dato l’apporto sperato e sono ancora a secco.

Ad ogni modo i rossoblù, esclusi i 13 nazionali, torneranno ad allenarsi a Casteldebole giovedì prossimo dopo i 4 giorni di pausa concessi da Italiano.