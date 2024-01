Coppa d’africa. Oggi per El Azzouzi l’esordio col Marocco. Sfida alla Tanzania

In Coppa d’Africa scocca l’ora di Oussama El Azzouzi. Il suo Marocco oggi alle 18, allo stadio Laurent Pokou di San Pedro, in Costa d’Avorio, sfiderà la Tanzania nella gara d’esordio del girone F, l’ultimo a scendere in campo. Tre ore più tardi le altre due squadre del girone, Repubblica Democratica del Congo e Zambia, si sfideranno nello stesso impianto. Il Marocco, dopo l’exploit ai Mondiali in Qatar, è una delle favorite alla vittoria finale. El Azzouzi, contro la cenerentola Tanzania, non è annunciato tra i titolari ma potrà ritagliarsi uno spazio a partita in corso, dal momento che la condizione atletica è eccellente dopo la guarigione dall’infortunio al gracile che tra novembre e dicembre gli ha fatto saltare cinque partite di campionato col Bologna. L’ultima apparizione di El Azzouzi in rossoblù risale al ormai 28 ottobre, nel giorno del derby col Sassuolo finito 1-1 al Mapei Stadium. Da allora per il ventunenne centrocampista di doppio passaporto, olandese e marocchino, solo infermeria e panchina. Nel Marocco dei Bounou, Hakimi, Amrabat e Ziyech in teoria El Azzouzi è solo un comprimario. Ma la voglia di stupire non gli manca e di sicuro il rossoblù farà di tutto per ritagliarsi uno spazio con i Leoni dell’Atlante.

m.v.