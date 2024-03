Da domani i nazionali inziano a rientrare. Castro bene con l’Argentina. Orsolini entra solo nel finale. Lucumi inamovibile nella Colombia

Spalletti cambia quasi interamente l’undici titolare schierato con il Venezuela, ma non c’è posto per Riccardo Orsolini tra i titolari dell’Italia impegnata nella tournèe americana con l’Ecuador (Orsolini entra poi solo a 15’ minuti dal 90esimo, ma riesce a fare l’assist per lo 0-2 finale).

Segno che il numero 7 rossoblù sarà chiamato a un grande finale di stagione, se vorrà tenersi stretta la maglia azzurra e puntare senza sorprese all’Europeo estivo: è ciò di cui ha bisogno pure il Bologna, in vista della volata Champions, che vedrà Orsolini tra i primi nazionali a rientrare a Casteldebole già domani, alla ripresa dei lavori.

Thiago Motta dovrà però attendere tra mercoledì e giovedì per riavere il gruppo al completo, dato che le ultime amichevoli sono in programma proprio martedì, con il giorno successivo fissato per il ritorno e la valutazione delle condizioni, in vista dell’allenamento di giovedì, il che significa che Motta avrà circa quattro allenamenti pieni per preparare il match casalingo con la Salernitana del lunedì di Pasquetta.

Da valutare ci saranno gli elvetici Freuler e Ndoye in primis, protagonisti da titolari nell’ultima amichevole con la Danimarca di Kristianse (in campo 83 minuti) terminata 0-0. Freuler ha giocato l’intera partita, Ndoye, ammonito, è stato sostituito al minuto a fine primo tempo venendo sostituito all’83, mentre Aebischer è subentrato nell’ultimo quarto d’ora al posto dell’infortunato Zakaria in un match vero e intenso, come si prospetta l’amichevole con l’Irlanda di domani per gli elvetici.

E’ tornato in campo dopo la nascita del figlio Romeo pure Stefan Posch, dentro nell’ultima mezzora dell’amichevole tra Slovacchia e Austria (0-1 il risultato) al posto del terzino destro Lainer, segno che pure in nazionale ormai il rossoblù è visto come terzino destro, ruolo in cui è stato reinventato da Motta.

Dentro a partita in corso anche Castro con l’Argentina Under 23, al posto di Beltran della Fiorentina, in un match che ha visto trionfare l’albiceleste 4-3 con la doppietta del viola, un gol capolavoro di Soulè e Almada: in vista delle olimpiadi, Castro vivrà un derby dell’appennino a distanza con Beltran per una maglia.

Quella che non si tocca per Lucumi con la Colombia, capace di battere la Spagna 1-0, mentre El Azzouzi si sta facendo posto con il Marocco, subentrato al posto Amrabat nel match che ha visto i magrebini battere 1-0 l’Angola.

Domani torneranno in campo Skorupski, Ferguson, Ilic, Kristiansen, Posch, Freuler, Aebischer, Lucumi, El Azzouzi, Urbanski, Calafiori, Fabbian e Castro. Poi, finalmente, il ritorno e il via alla volata Champions del Bologna.

Marcello Giordano