Da Maggiore a Baldursson e Lykogiannis, tanti intrecci. Tra Casteldebole e la Salernitana c’è un filo diretto

E’ ufficiale l’arrivo di un talento albanese in casa rossoblù: rinforzerà la Primavera, ma con vista sulla prima squadra per la prossima stagione: è Jaku Jordi (18 anni), centrocampista e nazionale Under 19, che in questa stagione ha totalizzato 16 presenze tra la serie A del proprio paese e la Conference League. E’ stato acquistato dal Kf Tirana per 350mila euro più bonus.

Intanto la Salernitana bussa alla porta rossoblù per Baldursson, in scadenza di contratto il 30 giugno e rientrato dal prestito all’Elfsborg. Il Bologna apre: può partire in prestito o a titolo definitivo. Proseguono gli intrecci sull’asse Bologna-Salerno, dopo gli approdi in Campania di Raimondo e Corazza, con i granata che sperano di abbracciare anche Lykogiannis: nel contempo il club campano offre ancora una volta Giulio Maggiore, che fu uomo di riferimento di Italiano allo Spezia. Se il Bologna libererà una casella alla voce over con la partenza di Moro e deciderà di puntare su di lui, Maggiore è da ritenersi prenotato.

Si prenderà una settimana circa di riflessione al riguardo, la dirigenza rossoblù: perché il dubbio è quale tipo di tenuta possano offrire El Azzouzi e Aebischer, il primo rientrato parzialmente in gruppo il secondo non ancora. E’ tornato Ferguson, ma il Bologna riflette su un rinforzo in mediana alternativo ad Asllani (22): perché lo scambio Frattesi-Cristante tra Roma e Inter, che avrebbe potuto liberare l’albanese, pare saltato. Maggiore resta pista percorribile, nell’ottica di regalare a Italiano un giocatore pronto, che già conosca il suo calcio. Le evoluzioni delle ultime ore, dopo che Sartori ha ribadito che per la permanenza di Sartori è questione di dettagli, fanno propendere sempre più per il piano A: dare a Italiano in caso di occasioni utili giocatori pronti, magari già allenati dal tecnico.

E rientrano in questa casistica Biraghi (in caso di uscita di Lykogiannis sempre alla Salernitana, ma il greco per ora intende giocarsi le carte fino a giugno), il centrocampista Arthur (alternativa a Maggiore, in uscita dalla Juve, che piace anche al Betis) e la punta Cabral (26, del Benfica che però chiede 18 milioni) o gli esterni Ikonè o Kouamè, proposti dalla Viola, mentre la Lazio offre Isaksson, cercato da Sartori un anno e mezzo fa.

Di Vaio, altro uomo mercato in scadenza, pare però propendere per altre piste: "Ordonez del Velez? Bel nome, bel giocatore", ha fatto sapere nel prepartita di Bologna-Roma. Ma il campionato argentino è fermo e Ordonez andrebbe aspettato e il Bologna potrebbe provare ad assicurarselo in vista dell’estate. Resta da capire quale linea prevarrà, argomento che tira in ballo linee politiche e i rinnovi degli uomini mercato rossoblù.

Marcello Giordano