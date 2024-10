Dallinga si candida. Già due gol ai ’Reds’: l’olandese ci crede

A Liverpool per ritrovare se stesso: Thijs Dallinga scalda i motori. Nella rifinitura andata in scena ieri mattina a Casteldebole, a vestire la pettorina dei titolari al centro dell’attacco è stato l’olandese.

Se sia solo pretattica lo si capirà questa sera e dipenderà in buona parte dalle condizioni di Castro. Ma non solo. Per chi crede alla cabala, ci sono due recenti incroci del passato di Dallinga con il Liverpool che possono far sperare l’attaccante possa sbloccarsi e mostrare almeno una parte di quel repertorio che hanno portato il Bologna in estate a investire 15 milioni più bonus per strapparlo al Tolosa. Più o meno un anno fa (correva il 26 ottobre 2023), Dallinga segnava ad Anfield il momentaneo 1-1 all’interno della sfida tra i Reds e il club francese in Europa League che si sarebbe poi chiuso con una goleada inglese (5-1 il risultato finale). Dallinga, però, al minuto 16, prese d’infilata la difesa, scattando sulla linea del fuorigioco per presentarsi a tu per con Keller per batterlo con un diagonale di destro. Di più. Si sarebbe ripetuto al ritorno, nella storica vittoria del Tolosa per 3-2 in casa, segnando il momentaneo 2-0: controllo e conclusione di prima intenzione di destro imparabile, palla sul palo e poi in rete. Dei quattro gol segnati in Europa nella scorsa stagione, Dallinga ne fece 2 al Liverpool, confermandosi uomo dei gol pesanti: in campionato, ad esempio, punì il Psg di Mbappè, il Lille qualificato in Champions: 4 reti in 8 partite in Europa, 14 in 33 gare in campionato, praticamente un gol ogni due partite.

Nella stagione precedente, 2022-23, segnò una doppietta al Nantes nella finale di Coppa di Francia, conquistata dal Tolosa. I numeri ci sono tutti, insomma e spiegano perché Sartori e Di Vaio abbiano puntato su di lui. Ma a Bologna appare ancora un corpo estraneo. I segnali di crescita sono stati timidi anche al cospetto dell’Atalanta, dove il Bologna si è battuto come un leone e l’olandese ha faticato a calarsi nel clima da battaglia.

Ad Anfield Dallinga potrebbe avere l’occasione di dare una svolta alla stagione e lanciare un primo segnale vero di integrazione all’interno del Bologna e del calcio di Italiano. Dal primo minuto o a partita in corso, avrà spazio. Nelle ultime settimane da Italiano ai compagni ne hanno tessuto le lodi: "Sta crescendo, in allenamento fa cose incredibili". Il Bologna e i bolognesi aspettando di vederle in partita.