Dan e Tommaso assoluti protagonisti delle ultime uscite tra Coppa Italia e campionato. Ndoye e Pobega, i nuovi bomber

Ndoye e Pobega. Bomber per caso no, perché nel Bologna di Italiano oggi di casuale c’è poco. Bomber aggiunti sì: e alzi la mano chi se lo aspettava. Col sigillo allo Stadium Dan Ndoye ha firmato il suo terzo gol nelle ultime due partite di campionato (nove giorni fa aveva castigato il Venezia con una doppietta).

Tre gol in due partite di A dopo che nelle precedenti 41 ne aveva messi a referto solo uno: c’è un segreto? Sicuramente c’è la sua ostinazione da leone del Senegal (le radici per parte di padre), ma probabilmente nella fioritura sotto porta ci ha messo del suo anche Italiano, per come è riuscito a fargli entrare nella testa un mantra martellante.

"Gli ripeto sempre che uno con la qualità che ha non può segnare un gol a campionato" è il messaggio che tecnico gli va ripetendo dal primo giorno di ritiro.

Se son rose fioriranno: se invece è il ketchup che finalmente esce a valanga dal tubetto allora da qui in poi di gol di Ndoye ne arriveranno parecchi.

Quanto a Pobega, il ragazzo di Trieste col gol alla Juve ha chiuso una settimana da bomber, inaugurata con la splendida rete segnata al Monza nel 4-0 di Coppa Italia di sei giorni fa. Pobega nella notte dell’Olimpico con la Lazio si era perso, con quell’espulsione quasi pacchiana che lo aveva fatto finire dietro la lavagna dei cattivi. Italiano, che lo conosce dai tempi dello Spezia (6 gol nel 2020-21 con gli Aquilotti in A), non gli ha risparmiato la pubblica gogna, richiamandolo al dovere di controllare l’irruenza col raziocinio.

Ma appena ha visto che il ragazzo aveva resettato l’Errorissimo gli ha ridato fiducia, venendone ripagato con la moneta del gol. Anche questa è una bella storia di spogliatoio.

m. v.