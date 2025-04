Davide Massa arbitra Bologna-Napoli: un ritorno al Dall'Ara

Fischia Davide Massa, sulla carta quanto di meglio possa offrire oggi il designatore Rocchi. Massa e Bologna-Napoli, dov’è che c’eravamo già incontrati? In una funesta notte (per i colori rossoblù) di otto anni fa, 4 febbraio 2017, stadio Dall’Ara. Di qua il Bologna di Donadoni, di là il Napoli di Sarri. Il Bologna provò a osare, ma ogni volta che metteva la testa fuori dalla propria area fu punito, anzi umiliato, dalle scudisciate degli azzurri. Nella mattanza finale del 7-1 Hamsik e Mertens calarono due triplette e gli altri due gol li segnarono Insigne e Torosidis.

Fu uno dei punti più bassi dell’era Saputo, bissato qualche giorno dopo dallo 0-1, sempre al Dall’Ara, contro un Milan ridotto in nove e vittorioso grazie a Pasalic. Joey, furente, da Montreal prese carta e penna per firmare un comunicato di fuoco contro il Bologna tutto. Una storia che vista con gli occhi di oggi fa capire quanta strada abbia fatto il club di Saputo nel suo cammino di crescita.

Massa, per la cronaca, ha diretto un altro Bologna-Napoli al Dall’Ara: l’8 maggio 2013, in piena era Guaraldi, s’imposero gli azzurri per 3-0. E alla voce ‘sfreghiamo tutti gli amuleti’ va registrato il ritorno di Abisso. Dai fischi per fiaschi del 22 febbraio col Parma al Tardini (uno 0-2 frutto di un rigore inventato e della mancata espulsione di Cancellieri) l’arbitro siciliano non ha più diretto in A. Stanotte sarà al Var con Marini. Niente scherzi eh.

m. v.