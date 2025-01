De Leo, nuovo ct di Malta. Casale si candida per una maglia

E’ iniziata ieri mattina la marcia di avvicinamento alla sfida di San Siro con l’Inter di domani. Seduta di scarico per i titolari con la Roma, mentre Italiano pensa a come sostituire Lucumi, che ammonito per proteste con la Roma salterà il big match: Casale è favorito su Erlic per una maglia, ma il ballottaggio è aperto, anche perché il croato si guarda in giro in chiave mercato, ma la dirigenza non vorrebbe privarsene. Oggi seduta a pieno ritmo per tutti e il tecnico valuterà le condizioni per stilare l’undici titolare. Possibile però il turnover, con Orsolini che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Ndoye, non ancora al meglio. Difficile rinunciare agli strappi di questo Dominguez. Da valutare se Ferguson potrà o meno giocare la seconda gara in tre giorni, considerato il rientro di Pobega, che ha scontato la squalifica. Dietro possibile un avvicendamento tra Posch e Holm o Lykogiannis e Miranda e davanti spera in una maglia Castro: ma un Dallinga al secondo gol con la Roma nelle ultime tre presenze complica i piani di ripresa dell’argentino.

Infine una curiosità: Emilio De Leo, storico vice di Sinisa Mihajlovic, da ieri è il nuovo ct di Malta.