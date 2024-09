Domani la ripresa. Oggi giorno di riposo. Problemi per Casale: sarà da valutare

Lunedì di riposo e ritrovo a Casteldebole fissato per la giornata di domani: il primo successo stagionale vale ben una giornata libera. A maggior ragione nel bel mezzo del tour de force campionato-Champions. Quest’ultimo è argomento che riguarda anche il prossimo avversario dei rossoblù: sabato alle 20.45, al Dall’Ara arriva l’Atalanta di Gasperini, che oggi ospiterà il Como dopo aver fermato in settimana l’Arsenal di Calafiori (ieri in gol contro il City). Sarà il secondo big match per i rossoblù, dopo il ko di Napoli: sarà il primo dopo aver trovato certezze e i primi tre punti al termine del successo di Monza, il primo della gestione Italiano. Italiano ha iniziato una gestione delle forze: rispetto alla gara con lo Shakhtar, a Monza ha cambiato 7 uomini: probabili nuovi ritocchi, considerato che alla sfida con l’Atalanta seguirà quattro giorni dopo la trasferta di Liverpool in Champions.

In questi giorni saranno rivalutati pure Casale, Holm e Pobega: il primo ieri è uscito all’intervallo per un lieve affaticamento alla gamba destra (su una vecchia cicatrice); "abbiamo preferito non rischiarlo", ha spiegato Italiano. Gli altri due, in vista della sfida alla Dea, potrebbero tornare tra i convocati senza partire dal primo minuto: il verdetto definitivo, alla ripresa. Marcello Giordano