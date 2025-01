Domenica la Roma: la decisione. Trasferta vietati ai tifosi residenti nel Lazio

Niente tifosi della Roma domenica al Dall’Ara. Una decisione drastica, accolta dalle Prefetture competenti in seguito alle valutazioni del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive come conseguenza dei disordini avvenuti prima del derby giocato lo scorso 5 gennaio, che avevano causato importanti problemi di ordine pubblico nella capitale. Nel dettaglio, il divieto di vendita riguarderà tutti i supporters giallorossi residenti nella regione Lazio, anche coloro che avevano già acquistato il biglietto: i tagliandi già venduti, infatti, verranno annullati. I tifosi della Roma residenti in altre regioni, invece, potranno seguire la loro squadra.

Sul fronte campo, Ranieri recupera gli acciaccati Pellegrini, uscito anzitempo nella sfida con la Lazio per un guaio muscolare, e Celik, che ha smaltito l’influenza, entrambi di nuovo in gruppo ieri a Trigoria. Discorso diverso invece per Cristante, che difficilmente sarà della partita a causa di un problema alla caviglia. Nel mentre, la prevendita prosegue a gonfie vele. La pausa, infatti, non ha frenato l’entusiasmo dei cuori rossoblù, che saranno in oltre 26mila sugli spalti, pronti a spingere il Bologna di Italiano per la prima casalinga e in assoluto del 2025.

Giovanni Poggi