Domenica tra gli avversari i due giovani argentini in prestito dai bianconeri e seguiti da Sartori. Soulè e Barrenechea sotto la lente

Il Bologna si prepara al pranzo di mezzogiorno a Frosinone: per tentare il sorpasso alla Juventus, almeno fino alle 20.45, quando i bianconeri scenderanno in campo allo Stadium con la Fiorentina. E fino ad allora chiederanno aiuto a Matias Soulè ed Enzo Barrenechea, i gioiellini argentini spediti in prestito in ciociaria insieme al brasiliano Kaio Jorge, che però potrebbe essere costretto a saltare anche la sfida con i rossoblù (dopo quella con il Genoa) per un problema muscolare. Sono loro i giocatori a cui prestare maggiormente attenzione in casa Frosinone: Soulè (20 anni), fantasista esterno d’attacco, è a quota 10 reti in campionato, dove è rimasto a secco nelle ultime 7 gare: non trova il gol dal 3 febbraio. Barrenechea, invece, è il mediano e regista classe 2001 della squadra di Di Francesco, la mente pensante del centrocampo. Sono giocatori su cui si sono accesi anche i radar di mercato del Bologna, che ha sondato il terreno un paio di mesi fa approfittando dei ripetuti interessamenti bianconeri per Ferguson. Soulè, però, potrebbe rientrare alla base o comunque essere ceduto per cifre importanti. Barrenechea potrebbe rappresentare un’occasione di futuri approfondimenti estivi, a prescindere da che ne sarà di Ferguson. Come pure Kaio Jorge, che ha gli occhi addosso pure di Benfica e Sporting Lisbona in Portogallo. Il brasiliano in questa stagione si è lasciato alle spalle la rottura del tendine rotuleo del ginocchio, ha 22 anni e un passato nell’under 20 brasiliana ed è comunque un giocatore monitorato dal Bologna, aspettando di capire le prospettive future: ovvero se sarà Europa, quale e che accadrà sul mercato alla voce Zirkzee, che piace a mezza Europa. Molto passerà inevitabilmente anche dal futuro di Thiago, corteggiato anche dalla Juventus. Ma il tecnico vive il presente, sogna e prepara il possibile sorpasso e lo ‘sgarbo’ alla Signora con il suo Bologna e l’assalto alla Champions, che domenica a Frosinone vivrà una sorta di partita nella partita in chiave futura: contro il Frosinone degli juventini Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge. Riflettori accesi anche su Nadir Zortea (24) terzino del Frosinone in prestito dall’Atalanta, dov’è destinato a tornare a fine stagione, con contratto in scadenza nell’estate del 2025. Può giocare sul entrambe le fasce (4 assist e un gol), Sartori lo conosce bene e viste le situazioni in divenire di De Silvestri, Lykogiannis (in scadenza) e Kristiansen (in prestito) potrebbe diventare un’alternativa. Frosinone-Bologna varrà il terzo posto con vista sul mercato estivo.

Marcello Giordano