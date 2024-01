Dopo 3 giorni di stop. A Casteldebole riprendono i lavori

Inizia oggi la marcia di avvicinamento alla trasferta di San Siro con il Milan, in programma sabato sera.Dopo tre giorni di riposo, il Bologna torna ad allenarsi. Ha fatto eccezioni Jesper Karlsson, che durante i giorni liberi è rimasto ad allenarsi per migliorare la condizione dopo i quasi 2 mesi e mezzo di stop e che oggi dovrebbe continuare ad allenarsi in gruppo. Sarà rivalutato Saelemaekers, alle prese con una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale, che dovrebbe tenerlo fermo fino ai primi di febbraio. Il belga, ex di turno, ci tiene ad esserci a San Siro e sta provando a recuperare per dare un’opzione in più a Motta, che sull’esterno può contare su Orsolini, Urbanski e Karlsson, che è a corto di condizione e che a oggi è più probabile che possa subentrare a partita in corso.

m. g.