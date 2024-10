Dopo il rinvio con il Milan. Italiano ora tira il fiato. Nel viaggio a Cagliari ci sarà il miglior Bologna

Lunedì, nella vigilia di Champions con l’Aston Villa, Vincenzo Italiano promise che il suo Bologna sarebbe sceso in campo anche per regalare una piccola gioia a chi, in quelle ore, sotto le Due Torri era impegnato con stivali e badili a spalare nel fango.

Quel fango, a qualche centinaio di metri di distanza in linea d’aria dal Dall’Ara, in parte c’è ancora ed è il motivo, sacrosanto, per cui ieri, dopo una lunghissima battaglia in Consiglio di Lega, Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi.

Non andò così un anno fa allo stesso Italiano, pilota di una Fiorentina che il 5 novembre 2023 si arrese alla Juve al Franchi (0-1, gol di Miretti) a quattro giorni di distanza da un’altra drammatica alluvione che mise in ginocchio Firenze e parte della Toscana, in una partita che solo poche voci isolate, tra cui quelle delle due tifoserie e di Matteo Renzi, avrebbero voluto non giocare.

Stavolta per fortuna ha prevalso il buonsenso ed è passata una decisione che forse, involontariamente, potrà aiutare Italiano a recuperare energie e a riorganizzare le idee di un Bologna che martedì notte è uscito dal Villa Park nella modalità di Liverpool.

Ovvero pacche sulle spalle (ma meno che ad Anfield) e zero punti in classifica. La buona notizia è che il rinvio della gara col Milan consentirà a un gruppo spremuto da impegni ravvicinati e infortuni in serie di tirare un po’ il fiato in vista della sfida col Cagliari in programma martedì sull’isola (calcio d’inizio alle 18,30).

Da Birmingham a Cagliari fa una settimana intera senza partite. E’ un vantaggio di cui adesso potrà beneficiare anche il Milan, ma che a un Bologna che ha bisogno di rimettersi in carreggiata farà ancora più comodo. In realtà rimettersi in carreggiata è un’espressione un po’ fuorviante, perché la macchina di Vincenzo Italiano dall’inizio della stagione ha sbandato per davvero una sola volta, alla seconda giornata di campionato col Napoli (il 3-0 del 25 agosto), e poi mai più.

Ma non perdere il controllo dell’auto per poi viaggiare quasi costantemente ai cinquanta all’ora impiomba le classifiche (di campionato e Champions) e agita i sonni di ogni allenatore.

Per fortuna da qui a Cagliari Italiano avrà tutto il tempo per preparare la partita, recuperando al meglio gli stakanovisti del gruppo, gente come Freuler, Beukema, Posch, Lucumì e Ndoye, tanto per citare quelli che fin qui hanno giocato quasi sempre, al netto degli infortuni, da agosto ad oggi.

Non è un vantaggio da poco alla vigilia del poker di sfide con Cagliari (29 ottobre), Lecce (2 novembre), Monaco (5 novembre) e Roma (10 novembre) che attende i rossoblù prima della sosta per le nazionali.

I ritorni in gruppo di Pobega e, soprattutto, di Ferguson allargano in prospettiva il ventaglio delle opzioni a centrocampo. In questi giorni i difensori potranno invece tirare un po’ il fiato, così come gli attaccanti, chiamati finalmente a registrare la mira. Tempo da perdere non ce n’è più, punti da raccogliere invece parecchi.