Primavera. Tripletta Ravaglioli,. Udinese ribaltata

Tommaso Ravaglioli insegna che un attaccante può vivere un avvio di stagione all’insegna del digiuno (un gol in 11 partite) e poi sbloccarsi fragorosamente nell’arco di 17 minuti. L’attaccante classe 2006 della Primavera rossoblù ieri ha steso in rimonta l’Udinese per 3-2 con una tripletta firmata per intero nella ripresa: gol di testa al 52’, bis dopo aver aggirato il portiere al 60’ e punizione pennellata al 69’. Prima e dopo i due gol friulani, passati in vantaggio al 38’ con Bonin e capaci, al 90’, di riaprire i giochi con la rete di Vinciati.

Ma i rossoblù, reduci da due sconfitte, contro il fanalino di coda del campionato non potevano farsi sfuggire l’occasione dei tre punti. Quota 14 adesso vale il quinto posto.