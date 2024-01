E’ nel casting dei catalani. E per la gara con il sassuolo recupera Posch. Il Mundo Deportivo rilancia: il Barça su Thiago

Ieri il faccione di Thiago Motta campeggiava sulla prima pagina del ‘Mundo Deportivo’, col tecnico rossoblù in allargata e qualificata compagnia nel casting che il presidente del Barcellona Joan Laporta dovrà fare da qui a giugno per individuare il sostituto di Xavi.

Con Thiago, nella copertina del quotidiano che è una delle bibbie dell’informazione sportiva in Spagna, figuravano Mikel Arteta (Arsenal), Jurgen Klopp (Liverpool), Sergio Conceicao (Porto), Imanol (Real Sociedad) e Hansi Flick (l’ex ct della Germania che a settembre è stato sostituito da Nagelsmann).

Per quanto siamo solo alle prime puntate di una telenovela che al Barça si annuncia lunghissima il fatto è sintomatico della stima di cui oggi gode a livello internazionale l’allenatore di un Bologna che attualmente, settimo in serie A, l’Europa la vede già da vicino. Ma con Thiago è giusto ripartire dall’"Io sto bene a Bologna e per me conta solo il presente" ribadito dal tecnico in scadenza di contratto a giugno non più tardi di sabato, nel dopogara col Milan.

Motta si concentra sul presente e il presente è la ripresa degli allenamenti che è andata in scena ieri a Casteldebole. Van Hooijdonk, che aveva saltato la trasferta di Milano per un attacco di influenza, ieri era già in gruppo (in attesa dei possibili sviluppi di mercato), Ndoye invece ci tornerà la prossima settimana, ovvero dopo il Sassuolo.

Thiago sabato ritroverà Posch dopo la squalifica e deve battezzare l’esterno d’attacco di sinistra: casting che si annuncia di nuovo affollatissimo.

