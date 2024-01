Esodo rossoblu’. Già 1.600 i tifosi in trasferta a Milano

L’onda rossoblù al Meazza cresce. Sono circa 1.600 (dato di ieri sera) i biglietti di settore ospiti venduti ai tifosi rossoblù per il Milan-Bologna di domani. Nello spicchio del terzo anello del Meazza riservato alla tifoseria ospite c’è tempo fino a stasera per acquistare il tagliando, che sul circuito Vivaticket costa 20 euro. I bolognesi potranno invece acquistare biglietti in tutti gli altri settori fino al calcio d’inizio (alle 20,45). Ciò fa ritenere che l’obiettivo dei duemila tifosi presenti al Meazza alla fine sia raggiungibile.