Felicità Dallinga: "Il gol è tutto per me. Non mi fermerò qui"

Finalmente Thijs Dallinga: "Era ora, sono felicissimo, il gol per me è tutto", racconta l’attaccante nel dopo partita. Alza la testa, l’attaccante, e alza cresta e tiro il Bologna, che offre una dimostrazione di forza all’indomani delle dichiarazioni di Italiano sull’obiettivo Europa, grazie alla crescita degli uomini mercato che erano mancati in avvio di stagione. Stanno arrivando. La conferma arriva da Dallinga, che questa volta sfrutta l’occasione: ci mette 44 secondi spaccati dal suo ingresso a stappare il match, togliendo il tappo alla bottiglia di ketchup con la zampata sotto porta che regala i tre punti al Bologna. Lo fa nel giorno in cui Castro ‘tradisce’ dal dischetto. E festeggia sotto lo spicchio dei tifosi rossoblù presenti a Torino, alzandosi il mento con la mano destra. Sù la testa. Anzi, a testa alta.

Lo avevano sfottuto, nell’ultimo periodo, compagni e tecnico. "Chissà qual è la tua esultanza dopo un gol, vorremmo scoprirlo". Anche così hanno cercato di alleggerirlo del peso di un pessimo inizio di stagione, fatto di 18 presenze, 3 gol annullati e tante occasioni sciupate.

Era l’uomo più discusso, anche in virtù dei 15 milioni più 3 di bonus (a cui si aggiunge il 20 per cento sulla futura rivendita da versare al Tolosa). Di più: sapeva di essere sotto esame. Ma non ha mai perso fiducia. A Italiano, nelle ultime settimane, aveva espresso la teoria del ketchup, difficile da aprire, ma che poi esce a valanga una volta stappato. Come a dire: se mi sblocco non mi fermo più. Il primo è arrivato: finalmente. Il resto si vedrà.

"Sono felicissimo, per un attaccante segnare è la cosa più importante. Ci ho messo tanto a sbloccarmi, ma ora spero di segnarne tanti altri: non voglio più fermarmi". Appuntamento al 30 dicembre, al Dall’Ara, contro il Verona. Il ringraziamento è d’obbligo: "A Miranda, per l’assist perfetto". E questa volta è perfetto anche il tempo del suo inserimento. Niente fuorigioco, al contrario di quanto accaduto con Liverpool e Lille, e a Roma contro la Roma, per tocco di mano.

Regala un bel Natale al Bologna, Dallinga, che si fa un regalo a propria volta: "Il mio ambientamento prosegue bene: sto migliorando, lavoro duro dentro e fuori dal campo. Sono contento, ora di più". Può essere la svolta. Per lui e per il Bologna. Perché se entra in palla Dallinga, allora la rincorsa all’Europa diventa possibile: intanto il Bologna ribatte al Milan e aggancia la Juve al sesto posto, oggi impegnata a Monza. Dallinga offre il primo squillo e allontana l’ombra del mercato: la dirigenza e Italiano ringraziano.

Marcello Giordano