Bologna-Fiorentina 1-0, Odgaard decide il derby dell’Appennino

Bologna, 15 dicembre 2024 – Il derby dell’Appennino è del Bologna. Italiano fronteggia il suo passato e nel secondo tempo lo spazza via dal campo: con la Fiorentina finisce 1-0 per i rossoblù, la decide di Odgaard con un destro che trafigge De Gea. Torna a perdere in campionato la squadra di Palladino, continuano la loro marcia positiva i felsinei.

Ritmi alti

Italiano torna alla formazione titolare dopo il turnover contro il Benfica: riecco Lucumi al centro della difesa, Freuler e Pobega in mediana, e Ndoye e Castro in attacco. Nella Fiorentina la principale novità è il ritorno dal 1’ di Gudmundsson: gioca lui con Beltran e Colpani a supporto di Kean. È proprio dell’islandese la prima chance del match: su un’imbucata tenta lo scavetto su Skorupski, fuori bersaglio.

Partita divertente e ritmi alti, è la Fiorentina a fare la gara con il Bologna che non disdegna nelle ripartenze. Al 43’ ci prova Cataldi con il mancino: Skorupski alza in corner. Da cui nasce un’altra chance viola, questa volta con il colpo di testa di Kean: respinge il portiere polacco. Ultima chance a tinte rossoblù: assist di Odgaard per il piatto di Ndoye, fuori.

La decide Odgaard

Pronti via nella ripresa e il Bologna sfiora il gol: spizzata di Ferguson per Castro che incrocia con il destro, palo pieno. Al 55’ spara Odgaard con il sinistro da fuori area: attento De Gea che respinge in calcio d’angolo. Il gol del Bologna è nell’aria, e al 59’ arriva: Castro sventaglia per Dominguez che serve a centro area Odgaard, abile a battere De Gea con il destro. Al 63’ Holm si divora il 2-0: Ferguson per Castro, magia con l’esterno a servire lo svedese che tutto solo spara in curva con il destro. All’80’ è Ferguson a provarci con il destro dalla distanza: vola ancora De Gea a rispondere in tuffo. La Fiorentina non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Skorupski, vince il Bologna 1-0|