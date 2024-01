Fiorentina-Bologna Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 9 gennaio 2024 – Inseguendo una semifinale che manca da quasi 25 anni: dopo il pareggio in campionato torna in campo il Bologna di Thiago Motta, atteso alle 21 dai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, al Franchi. Rivali in campionato, dove c’è soltanto un punto di differenza tra i rossoblù e la squadra di Italiano, rivali in Coppa: in palio c’è l’accesso al circolo ristretto delle migliori quattro della competizione, con il trofeo che rappresenta una via secondaria per l’accesso all’Europa.

Dove vedere la gara

La partita tra Fiorentina e Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Canale 5. Marchetti della sezione di Ostia Lido è il fischietto designato per la gara.

Come arriva la Fiorentina

Un ko difficile da digerire quello rimediato dai Viola nell’ultimo turno di campionato, caduti a Reggio Emilia sotto i colpi del Sassuolo. Per quel che riguarda l’undici anti-Bologna, Italiano è pronto a dare fiducia ad un esperimento già visto al Mapei Stadium: per ovviare alla carenza di esterni offensivi, il tecnico è pronto a schierare come esterno alto di sinistra Parisi, con Ikonè sul versante opposto, a sostegno di Beltran. Christensen in porta, con Milenkovic e Ranieri coppia difensiva e con Kayode e Biraghi terzini. In mediana Duncan dovrebbe agire Arthur, mentre spostato di qualche metro in avanti ecco Bonaventura.

Come arriva il Bologna

Detto dell’unico punto conquistato nelle ultime due gare, il Bologna si appresta a scendere in campo con la voglia di riprendere in fretta a correre: in porta Ravaglia rimane favorito su Skorupski, in difesa un solo cambio rispetto al Genoa, con Beukema in vantaggio su Lucumi. Conferme per Posch, Calafiori e Lykogiannis. Freuler è inamovibile, Moro meno: ecco perché al posto del croato potrebbe esserci Aebischer. Si rivede Ferguson, squalificato contro il Genoa, con Orsolini e Saelemaekers nel tridente offensivo. Titolare Zirkzee: anche perché a Cagliari, tra poco meno di una settimana, l’olandese non ci sarà.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikonè, 5 Bonaventura, 65 Parisi; 9 Beltran.

All. Vincenzo Italiano. Panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 26 Mina, 28 Quarta, 37 Comuzzo, 70 Pierozzi, 8 Lopez, 19 Infantino, 38 Mandragora, 72 Barak, 73 Amatucci, 18 Nzola, 77 Brekalo.

BOLOGNA (4-2-3-1): 34 Ravaglia; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

All. Thiago Motta. Panchina: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.