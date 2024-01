Castro ora è più vicino. Il Bologna guarda a est Markovic e Ilic nel mirino

Caccia a talenti futuribili: è questo il piano A in chiave mercato stabilito in casa Bologna, dopo i dialoghi che nelle ultime ore hanno coinvolto patron Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, gli uomini mercato Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e il tecnico Thiago Motta.

Dialoghi che proseguiranno in queste ore, ma che hanno prodotto un primo frutto, dopo che dall’Argentina il Velez ha aperto alla cessione senza ricorso alla clausola rescissoria di Nicolas Castro (19 anni): il Bologna tenta l’affondo per l’attaccante.

Castro è il profilo preferito e su cui il Bologna lavora ormai da un mese e mezzo: trovato l’accordo per un contratto da 4-5 anni da circa 500mila euro a stagione con il ragazzo, è arrivata l’apertura che a Casteldebole attendevano.

Si lavora a un’offerta da 6 milioni più bonus in più tranche di pagamento, per arrivare alla cifra di 9 milioni. A questa dovrebbe sommarsi una percentuale sulla futura rivendita che il Bologna dovrebbe lasciare al Velez.

L’offerta è partita e con essa il tentativo di affondo della dirigenza rossoblù, che ora attende una risposta per lavorare insieme con il Velez alla ricerca di un’intesa.

Castro resta in cima ai desideri del Bologna, che vuole investire per costruire il futuro, consapevole che Zirkzee sarà insieme con Ferguson, Calafiori e Posch uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato.

Intanto Kevin Bonifazi (nella foto Schicchi) oggi firmerà con il Frosinone: prestito secco del centrale. E’ caccia al sostituto di Bonifazi in area balcanica. Dopo i colloqui con la Dinamo Zagabria per chiudere anticipatamente il prestito di Sosa e girare l’uruguaiano al Montreal, con il club croato Sartori e Di Vaio hanno parlato anche dell’ex Atalanta Bosko Sutalo (23), peraltro alle prese con un infortunio alla caviglia che ha convinto il Bologna a prendere tempo e a non accelerare troppo l’operazione.

Nelle ultime ore, le attenzioni rossoblù si sono spostate in Serbia: contatti con il Partizan per il capitano Svetozar Markovic (23) e Mihajlo Ilic (20), centrali di difesa strutturati che si avvicinano o superano i 190 centimetri, nel giro della nazionale.

Prezzi alti, per ora, ma il Bologna ci lavora e ai rossoblù è stato proposto di valutare con attenzione anche Mateja Djordjevic (20) del Tsc Backa Topola, compagno di Under 21 di Ilic, rappresentato da Ristic, agente di Vlahovic che cura gli interessi anche di Markovic.