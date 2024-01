Fiorentina Bologna Coppa Italia, Motta: “Loro favoriti. Mercato? Ho chiesto due nomi”

Bologna, 8 gennaio 2024 - "Sul mercato abbiamo due priorità, abbiamo fatto due nomi alla società. Due nomi per mantenere il livello della squadra, che possono rappresentare alternative".

Finestra di gennaio aperta, ma il Bologna deve innanzitutto pensare ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (in campo alle 21 al Franchi): "Il nostro grande obiettivo è dare il massimo come sempre. I ragazzi stanno bene, continuiamo a lavorare pensando all'impegno di domani sera".

Le parole sono quelle di Thiago Motta, che col suo Bologna si è regalato questo palcoscenico: "Giocheremo contro la favorita. Noi domani entreremo in campo come sempre, cercando di portare la partita dove ci conviene. All'andata giocammo meglio, in campionato: hanno il merito, pur senza giocare benissimo, di trascinare la partita dalla loro parte. Ogni partita è una storia a sè. Domani abbiamo l'opportunità di giocare una bellissima gara, e questo ci porta a rimanere concentrati. Organici simili? Il format della Coppa Italia ci dice che la favorita è la Fiorentina. Loro da un po' di tempo arrivano sopra di noi, lavoriamo tutti i giorni per accorciare il gap con squadre come questa".

La formazione

Sul probabile undici Motta non si sbottona, a partire dall'alternanza in porta che potrebbe vedere titolare Ravaglia, già in campo contro il Genoa venerdì scorso: "Vedremo domani, stanno entrambi bene. Abbiamo due bravissimi portieri, e questa è la cosa più importante. Spero che anche Bagnolini, oltre a Skorupski e Ravaglia, possa arrivare a questo livello di competitività".

Del mercato si è già detto, e la prima ufficialità in casa rossoblù rappresenta la cessione in prestito secco di Bonifazi al Frosinone fino a fine stagione: "Sono contento per lui. Di sicuro si sentiva bene a Bologna, ma è anche vero che stava partecipando meno. Ho parlato con lui, non riuscivo a dargli più minuti poichè c'erano altri giocatori in un grande momento. Ha colto l'opportunità di andare al Frosinone e gli auguro il meglio. Come ho detto a lui mi dispiace non avergli dato i minuti che pensava di meritare".

Gli arbitri

L'ultimo turno di campionato ha lasciato strascichi a livello arbitrale, come dimostra la gara tra Inter e Verona (al var Nasca, volto 'noto' del Bologna di quest'anno): "Domani abbiamo una partita importantissima - spiega Motta, dribblando la domanda -. Degli arbitri al momento non voglio parlare, nel caso c'è Sartori".