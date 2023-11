Fiorentina Bologna, Thiago Motta: “Cosa ci è mancato? Abbiamo segnato di meno”

Firenze, 12 novembre 2023 - “Cosa è mancato? Il segnare più della Fiorentina, noi ci prepariamo per la prossima partita". Esce sconfitto il Bologna dal Franchi, e il tecnico dei rossoblù si concentra tanto sulla prestazione dei suoi quanto sulle decisioni arbitrali: "Il rigore della Fiorentina? Per me è troppo generoso. Appena si sfiora un giocatore e questo va per terra si fischia rigore, sono cose che secondo me si possono migliorare. Quando parliamo di colleghi di altri campionati, soprattutto in Inghilterra, queste cose sono gestite meglio. Maresca è un grande arbitro, ma in quella situazione poteva fare meglio".

Chi poteva fare meglio, in determinate situazioni, è stato anche il suo Bologna: “Sul gol del vantaggio della Fiorentina i passaggi non erano precisi, a quel punto diventa tutto più difficile. Hanno sfruttato bene quella situazione. Abbiamo affrontato una squadra che impedisce il possesso palla degli avversari, oggi ci sono stati 50' minuti di gioco effettivo, forse si poteva lasciare giocare un po' di più”.

Lato singoli, invece, questo il pensiero su Zirkzee, in gol nel primo tempo: "Quando ha segnato ha festeggiato semplicemente, non avrebbe mai voluto provocare. Se dall'altra parte l'hanno presa così però... In ogni caso ha chiesto scusa anche agli avversari”.