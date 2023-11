Fiorentina Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Bologna, 12 novembre 2023 – A Firenze per la continuità, per proseguire coi sogni e, soprattutto, per vincere. Il Bologna che arriva questo pomeriggio (alle 15 il calcio d’inizio) al Franchi avrà il supporto di oltre 2.500 tifosi rossoblù ma, soprattutto, va a caccia dell’undicesimo risultato utile in campionato (dodici quelli totali). Di fronte alla truppa di Thiago Motta, che perde alla vigilia Karlsson per un mese e mezzo, i Viola di Italiano, rinfrancati dalla vittoria in Europa ma che non stanno vivendo il loro migliore momento in campionato.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli

Dove vederla in tv: diretta su Dazn, dalle ore 15.

Come arriva la Fiorentina

Detto del successo in Conference League contro il Cucaricki, Italiano deve fare a meno di un paio di pedine: non arruolabili per questo pomeriggio Beltran e Kayode, oltre ai lungodegenti Dodò e Castrovilli. In porta torna Terracciano, difesa a quattro composta da Parisi, sull’out di destra, Biraghi sul versante mancino e da Milenkovic e Martinez Quarta (in vantaggio su Ranieri) al centro. In mediana ci saranno Arthur e Duncan, dietro l’unica punta Nzola agirà Bonaventura. Formazione completata da Nico Gonzalez e da Brekalo.

Come arriva il Bologna

C’è lesione per Jesper Karlsson: l’esterno svedese, che fin qui ha incontrato diversi problemi di ambientamento, dovrà rimanere ai box per circa 6 settimane a causa di una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro. In campo, in ogni caso, si dovrebbe rivedere lo stesso undici che ha battuto la Lazio più di una settimana fa: Skorupski in porta, Posch a destra (in panchina torna De Silvestri), con Beukema e Calafiori al centro e Lykogiannis sull’out mancino. In mezzo al campo la coppia svizzera formata da Aebischer e Freuler, davanti agiranno Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. Il riferimento offensivo è Zirkzee.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; 65 Parisi, 4 Milenkovic, 28 M. Quarta, 3 Biraghi; 32 Duncan, 6 Arthur Melo; 10 Gonzalez, 5 Bonaventura, 77 Brekalo; 18 Nzola.

All.: Vincenzo Italiano.

Panchina: 30 Martinelli, 53 Christensen, 14 Dalle Mura, 16 Ranieri, 26 Mina, 37 Comuzzo, 70 Pierozzi, 8 Maxime Lopez, 19 Infantino, 72 Barak, 73 Amatucci, 7 Sottil, 11 Ikonè, 99 Kouamè.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 8 Freuler; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

All.: Thiago Motta.

Panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 14 Bonifazi, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 26 Lucumì, 29 De Silvestri, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 11 Ndoye, 77 Van Hooijdonk.

La partita in diretta dalle 15