Serie A oggi live, c’è Napoli-Empoli. Il derby Lazio-Roma alle 18. Formazioni e risultati in diretta

Roma, 12 novembre 2023 – Serie A in campo per la domenica di campionato, giunto alla 12esima giornata. Il menù di oggi propone alle 12.30 Napoli-Empoli. Alle 15 si giocano Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Il derby Lazio-Roma è il match delle 18. Alle 20.45 Inter-Frosinone. Ieri la Juventus si è ripresa temporaneamente la vetta della classifica battendo il Cagliari, in attesa della prova dell’Inter di questa sera. Milan rimontato due volte a Lecce (2-2). Finite in pareggio anche Monza-Torino (ieri 1-1) e Sassuolo Salernitana (venerdì 2-2), Genoa vincente in casa venerdì contro il Verona (1-0). Di seguito le partite di oggi in diretta con formazioni, cronaca e risultati live.

Napoli-Empoli live dalle 12.30

Fiorentina-Bologna live dalle 15

Udinese-Atalanta live dalle 15

Lazio-Roma live dalle 18

Inter-Frosinone live dalle 20.45