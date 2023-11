Udinese-Atalanta 1-1, Ederson all'ultimo respiro evita la sconfitta alla Dea

Udine, 12 novembre 2023 – L'Atalanta ha evitato la sconfitta proprio all'ultimo secondo contro l'Udinese. I friulani, in questo match valido per la 12^ giornata di Serie A, hanno disputato un'ottima partita e sembravano aver ormai portato i tre punti a casa grazie al gol di Walace. Al 92', però, la rete di Ederson nella prima vera palla gol in favore dei bergamaschi ha fissato il risultato finale sull'1-1. I ragazzi di Gasperini evitano così un brutto k.o, al termine di una sfida giocata senza grandi idee offensive.

Le formazioni titolari

Gabriele Cioffi schiera il suo Udinese con il 3-5-1-1. Tra i pali c'è il solito Silvestri, supportato dalla difesa composta da Bijol, Perez e Ferreira. Ebosele e Zemura sono i due esterni a tutto campo, Samardzic, Walace e Payero i tre centrocampisti centrali. Pereyra agisce sulla trequarti a sostegno dell'unica punta Success. Gian Piero Gasperini preferisce il 3-4-1-2 per l'Atalanta. Carnesecchi difende la porta, De Roon si abbassa sulla linea difensiva assieme a Djimsiti e Kolasinac. Hateboer e Bakker corrono sulle fasce, Ederson e Koopmeiners lavorano in mezzo. Pasalic si muove sulla trequarti, alle spalle di Miranchuk e Muriel.

Primo tempo

Nei primi minuti è l'Atalanta a fare gioco e possesso palla. L'Udinese resta dietro, con il baricentro piuttosto basso e a protezione della propria porta, ma la prima chance la creano proprio i friulani. Dopo una decina di minuti abbondante di noia, Pereyra trova lo spazio per servire Success, che in area di rigore non trova il pallone e sciupa una potenziale opportunità per fare male alla Dea. Al quarto d'ora Walace prova a smuovere il pomeriggio di Udine con una botta dal limite dell'area, che termina abbondantemente larga. Dall'altra parte del campo Muriel calcia una punizione e costringe Silvestri al primo intervento del suo match, con i pugni in calcio d'angolo. Il match potrebbe essere ad un punto di svolta al minuto 30: Carnesecchi atterra Ferreira in area di rigore il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il penalty ai padroni di casa. Success si presenta dagli undici metri e colpisce il palo, con Carnesecchi che era già battuto. La grandissima occasione sprecata dai friulani non aiuta comunque i bergamaschi a scuotersi e, anzi, i bianconeri insistono alla ricerca del gol del vantaggio. Samardzic impegna l'estremo difensore della Dea al 39' da fuori area, ma è Walace a realizzare la rete dell'1-0 al minuto 44. Sempre Samardzic colpisce in pieno la traversa con un sinistro dalla distanza, il pallone diventa buono per Walace che ci prova, trova una deviazione di Djimsiti e spiazza così il portiere. Le due squadre vanno al riposo con i ragazzi di Cioffi meritatamente in vantaggio di un gol.

Secondo tempo

Gasperini mette in campo forze fresche in attacco per dare un segnale alla sua squadra. Scamacca cerca subito di accendersi, ma è ancora l'Udinese a sfiorare il gol al minuto 48: Zemura supera Hateboer, conclude di mancino e trova la risposta di Carnesecchi, che respinge con gli arti inferiori. L'estremo difensore dell'Atalanta, oggi piuttosto impegnato, è chiamato nuovamente a superarsi al 61', quando Pereyra calcia a giro dai sedici metri e lo costringe ad un gran tuffo per evitare il gol. La Dea ha una fiammata al minuto 64, ma Lookman spreca l'assist di Koopmeiners calciando fuori all'altezza del secondo palo. Il match entra nel suo ultimo quarto d'ora. Scamacca calcia altissimo in curva in area di rigore, in un tentativo di girata che avrebbe meritato maggiore fortuna, mentre i minuti scorrono inesorabili e il gioco dei bergamaschi non migliora. Il miracolo tanto atteso da Gasperini accade al 92': Zappacosta mette un traversone in mezzo, Ederson stacca di testa e realizza il gol che evita la sconfitta agli ospiti.

Il tabellino del match

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero (71' Lovric), Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Cioffi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (51' Holm, 83' Zappacosta), Ederson, Koopmeiners, Bakker (65' Zortea); Pasalic (46' Lookman); Miranchuk, Muriel (46' Scamacca). Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 44' Walace (Udi), 90+2' Ederson (Ata)

Direttore di gara: Gianluca Aureliano

Cartellini gialli: Hateboer, Ferreira, Koopmeiners

