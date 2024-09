Coppa Italia, l'Udinese batte la Salernitana 3-1

Udine, 25 settembre 2024 – Alla Dacia Arena l’Udinese passa il turno dopo una buona prova contro la Salernitana. E' successo tutto a cavallo tra il primo e il secondo tempo quando i friulani sono riusciti a mettere al sicuro il risultato, grazie a tre reti che hanno permesso ai bianconeri di trascorrere un tardo pomeriggio piuttosto tranquillo. Dopo questa vittoria nel prossimo turno di Coppa Italia l'Udinese si troverà davanti l'ostacolo forse più ostico, ossia l'Inter di Mister Simone Inzaghi, ma questi pensieri verranno rimandati a dicembre, ora è giusto festeggiare il passaggio agli ottavi di finale.

Primo tempo

Parte bene l’Udinese con Iker Bravo, che dopo aver ricevuto il pallone da Lovric calcia andando vicino al palo destro della porta di Fiorillo, con il portiere della Salernitana che era comunque sulla traiettoria. Al 5’ ci riprova nuovamente Iker Bravo, ancora una volta da fuori area, ma questa volta va molto lontano dalla porta difesa dal portiere granata. I bianconeri sono stabilmente in controllo del pallone, e, dopo una lunga serie di passaggi, riescono a portarsi a ridosso dell’area di rigore della Salernitana. Al 19’ Zarraga cerca il tiro a giro ma la palla viene deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il vantaggio dei padroni di casa con Bijol, che raccoglie il pallone dopo il tiro di Iker Bravo murato dalla difesa granata e insacca alle spalle di Fiorillo, al 20’. Al 22’ è ancora Bravo a mettere in difficoltà la difesa degli ospiti, ma il tiro di Payero, servito dallo spagnolo al limite dell’area, finisce lontanissimo dalla porta di Fiorillo. Al 24’ arriva il pareggio della Salernitana: pasticcio dell’Udinese in fase di costruzione, con Lovric che perde un pallone sanguinoso al limite dell’area a favore di Hrustic, che pesca Nwankwo Simy nel cuore dell’area di rigore. Il nigeriano, girandosi su sé stesso, spedisce il pallone all’angolino basso alle spalle di Sava. Al 25’ l’Udinese ha subito la palla gol per tornare in vantaggio, ma il tiro di Payero viene intercettato da Fiorillo, che spedisce il pallone in calcio d’angolo.

Al 35’ si fa vedere ancora la Salernitana dalle parti di Sava: dopo un’azione confusa, con diversi rimpalli all’interno dell’area, arriva il pallone sui piedi di Tello, che però non riesce ad inquadrare la porta. Il centrocampista, tra l’altro, si trovava in posizione di fuorigioco, ma la Salernitana ha dimostrato di essere in partita. Al 40’ arriva un calcio di rigore per l’Udinese: pasticcio della Salernitana in fase di impostazione, con Velthuis commette un fallo su Payero all’interno dell’area di rigore dopo aver perso la palla a seguito di un controllo tutt’altro che preciso. Dopo un rapido check al VAR, l’arbitro decide di concedere il penalty ai padroni di casa e ammonire il centrale della Salernitana. Dal dischetto si presenta Lucca, che incrocia e, nonostante il tocco di Fiorillo, riporta l’Udinese in vantaggio. Nei bianconeri, inoltre, è costretto a uscire dal campo Payero, al suo posto entra Ekkelenkamp. Il primo tempo si conclude con i bianconeri in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre subito con il gol dell’Udinese, al 46’: palla illuminante di Zarraga, che scavalca la difesa e trova Rui Modesto, il portoghese mette il pallone in mezzo e Ekkelenkamp spedisce in rete, portando i bianconeri sul 3-1. Al 53’ arriva il secondo giallo per la Salernitana, questa volta l’ammonito è Ruggeri, che dopo un intervento scorretto su Ekkelenkamp vede sventolarsi in faccia il cartellino. A quel punto Martusciello decide di optare per due cambi, inserendo Maggiore e Verde per Hrusric e Dalmonte. Al 60’ anche Runjaic modifica la sua formazione: dentro Atta e David per Lovric e Lucca. Per la Salernitana ci prova Ghiglione al 61’ da lontanissimo, ma il pallone finisce in curva, e al 63’ sono ancora gli ospiti a farsi pericolosi, questa volta con Simy, che spedisce fuori di testa su cross di Tello. Dopo quest’azione arriva il terzo cambio della Salernitana: dentro Torregrossa per Soriano, con Martusciello che decide di rinforzare il reparto avanzato, sostituendo un centrocampista con un attaccante. Buona iniziativa da parte di Zemura e Ekkelenkamp al 70’, che riescono a guadagnarsi un calcio d’angolo interessante dopo una buona combinazione.

Sugli sviluppi del corner, la palla arriva a Rui Modesto, che controlla con la coscia e calcia a botta sicura: palla lontana dallo specchio. Ancora l’Udinese all’attacco al 74’, con Iker Bravo che controlla all’interno dell’area di rigore ma non inquadra la porta, calciando in curva. Subito dopo, arrivano gli ultimi due cambi per la Salernitana, con Braaf e Amatucci che entrano in campo al posto di Kallon e Simy, mentre al 76’ arriva il giallo per Davis, a causa di un intervento scomposto proprio su Amatucci. Esce molto bene da una situazione complicata l’Udinese, e al 79’ arriva il terzo giallo per la Salernitana ai danni di Tello, che commette un fallo su Rui Modesto. I ritmi si abbassano, ma all’82’ arriva l’episodio che può riaccendere la partita: Maggiore subisce fallo in area di rigore, l’arbitro fischia il penalty per la Salernitana. Si presenta Torregrossa dagli 11 metri, ma Sava intuisce ed evita che gli ospiti tornino a -1.

Gli ultimi due cambi per Runjaic arrivano all’85’: dentro Ebosse e Palma per Touré e Abankwah. Al 96’ arriva anche il cartellino giallo per Maggiore dopo un brutto intervento su Zemura, ma l’arbitro Cosso, richiamato al VAR, cambia la sua decisione, trasformando il cartellino giallo in rosso. Sul punto di battuta si presenta Ekkelenkamp, ma il tiro finisce lontanissimo dalla porta. Con quest’occasione si chiude il match tra Udinese e Salernitana, con i bianconeri che chiudono sul 3-1 e si qualificano agli ottavi, dove affronteranno l’Inter.