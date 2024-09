Lautaro is back, Frattesi convince, Calha giù di corda: le pagelle dell’Inter vittoriosa a Udine

Archiviata la delusione del derby, l'Inter si rialza al BluEnergy Stadium, superando l'ostacolo Udinese per 3-2 con una prestazione scintillante di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Con questo successo, i nerazzurri raggiungono i cugini a quota 11 punti in classifica, rilanciando le ambizioni di una stagione da protagonisti.

La partita

Dopo la delusione del derby, l’Inter si rialza con le sue certezze, apportando solo due modifiche: Frattesi prende il posto di Barella, infortunato, mentre Bisseck sostituisce un Pavard visibilmente in affanno nell’ultima uscita. Il risultato? Una vittoria di carattere e un’ennesima dimostrazione di forza da parte della squadra di Simone Inzaghi, che conquista un difficile campo come quello dell’Udinese con un convincente ma sofferto 2-3.

Dopo meno di un minuto, Frattesi sblocca il match per i nerazzurri, sorprendendo la difesa dell’Udinese con uno dei suoi tipici inserimenti e infilando un Okoye ancora in fase di riscaldamento. Il primo tempo è un susseguirsi di emozioni, con l’Udinese che reagisce e, nella seconda metà, si fa pericolosa con Sommer. Alla fine, Kabasele trova il gol del pareggio, dimostrando grande astuzia nel capitalizzare un cross preciso di Zemura.

Nel momento cruciale, torna in scena capitan Lautaro, l’uomo più atteso, che riporta la calma tra i nerazzurri con un gol che mancava da maggio, realizzato nel recupero del primo tempo. La sua doppietta arriva poco dopo l’inizio del secondo, grazie a un assist perfetto del compagno Thuram. Nel finale è Lucca, subentrato a Davis, ad accorciare le distanze per i friulani, ma non è sufficiente a cambiare l’esito della gara.

Ora, Simone Inzaghi può finalmente concentrarsi sulla delicata e fondamentale sfida di martedì contro la Stella Rossa a San Siro, cercando di conquistare la prima vittoria in Champions e iniziare un ciclo positivo.

PAGELLE:

INTER (3-5-2):

Sommer 6: Incolpevole in occasione dei gol, non compie altri interventi degni di nota

Bastoni 6 (30’ st de Vrij 6): Leggermente in affanno nel finale di primo tempo, anche in occasione del gol dell’Udinese, ma è sempre propositivo in fase di impostazione

Acerbi 6: Si dimostra sempre un difensore molto scomodo per gli attaccanti avversari, contrasta bene nel gioco aereo.

Bisseck 6: Era chiamato a dare risposte importanti alla sua seconda da titolare in campionato, e si fa trovare pronto, anche se leggermente disattento in occasione del gol di Lucca

Dimarco 6.5 (20’ st C. Augusto 6): Sempre propositivo, sforna cross uno dopo l’altro per i compagni, autore dell’assist in occasione del primo gol di Lautaro

Mkhitaryan 6.5: Fa tanto lavoro sporco, volto a recuperar palloni, ed è sempre bravo a trasformare l’azione da difensiva in offensiva

Calhanoglu 5.5: In difficoltà nel secondo tempo il turco, forse sta accusando un po’ di stanchezza

Frattesi 7 (40’ st Zielisnki s.v.): Gli sono bastati cinquanta secondi per andare in gol. Non fa per nulla rimpiangere l’assenza di Barella. è sempre nel posto giusto al momento giusto

Darmian 6.5: Prova di generosità, ma anche di qualità. Geniale nel lanciareFrattesi in porta dopo pochi istanti.

L. Martinez 7.5 (40’ st Correa 6): Il Toro è tornato e ne segna due a cavallo dei due tempi. Partita da autentico campione e da capitano vero.

Thuram 6.5 (30’st Taremi s.v.): Se Lautaro è Batman, Marcus è Robin, la spalla ideale. Partita di sacrificio ma anche estremamente preciso nel servire l’assist al compagno per l’1-3 finale

Inzaghi 6.5: C’è ancora qualcosa da limare in fase difensiva rispetto all’anno scorso, ma conduce i suoi ragazzi alla prima vittoria in trasferta in stagione, su un campo difficile.

A disp: J. Martinez, Di Gennaro, Palacios, Pavard, Asllani, Dumfries, Arnautovic.

UDINESE (3-5-2): Okoye 5, Kabasele 6.5, Bijol 5, Tourè 5.5, Ehizibue 5.5, Lovric 6 (14’ st Ekkelenkamp 6), Karlstrom 5.5 (29’ st Atta 6), Zarraga 6, Zemura 6.5, Thauvin 6.5 (29’ st Brenner 6.5), Davis 6 (14’ st Lucca 7). All Runjaic 6

A disp: Padelli, Sava, Abankwah, Palma, Ebosse, Modesto, Bravo.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata 5.5

Marcatori: 1’ pt Frattesi (I), 35’ pt Kabasele (U), 45+3’ pt L. Martinez (I), 2’ st L. Martinez (I), 38’ st Lucca (U)

Ammoniti: Karlstrom (U)

Recupero: 2’ pt, 4’ st