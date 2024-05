Formula diversa: per i New Flying Balls di Ozzano si tratta della settima stagione consecutiva in questa categoria. Il via fissato per il 29 settembre. La Serie B nazionale cambia veste: si scende da 3 a 2 gironi

Si cambia il vestito la serie B Nazionale, che in ottemperanza a quanto comunicato dalla Federazione avrà una nuova formula per la stagione 2024/2025: quella che per i New Flying Balls sarà la settima consecutiva nel terzo campionato italiano, dopo la straordinaria salvezza ottenuta da coach Augusto Conti e soci nell’incredibile serie recente contro la Virtus Padova (vinta 3-2 dopo uno svantaggio di 0-2). Nel dettaglio, il primo grosso cambiamento riguarda il numero di gironi, che passerà da 3 a 2 e dove saranno suddivise le 42 squadre iscritte al campionato: saranno 3 le promozioni in A2, mentre saranno 4 le retrocessioni in B Interregionale.

L’inizio del torneo è programmato domenica 29 settembre, mentre l’ultima giornata di regular season sarà il 27 aprile 2025: nel mezzo ci saranno 12 turni infrasettimanali (6 all’andata e 6 al ritorno) che si giocheranno nei mercoledì sera del 2 ottobre, 16 ottobre, 6 novembre, 13 novembre, 4 dicembre, 18 dicembre, 15 gennaio, 29 gennaio, 19 febbraio, 26 febbraio, 26 marzo e 9 aprile. Più articolata sarà la post season, con le prime 6 squadre classificate di ogni girone che accederanno direttamente ai playoff, in attesa delle 2 squadre che usciranno vincenti dalla fase play-in. Le classificate dal nono al dodicesimo posto giocheranno infatti il play-in con la combinazione 9-12 e 10-11 e le vincenti andranno a sfidare la settima e l’ottava del girone: le vincenti accederanno al tabellone playoff, dove le due sconfitte in finale potranno giocarsi uno spareggio per la terza promozione in A2 (22 giugno). L’ultimo aspetto riguarda infine i playout, dove le ultime classificate al termine del campionato retrocederanno in B Interregionale, mentre le squadre dal diciassettesimo al ventesimo posto si giocheranno la permanenza nei playout, a gironi incrociati e su due turni. Le due perdenti scenderanno in Interregionale.