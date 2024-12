Freuler Nessuno come lui in tutta la serie A

Le ha giocate tutte, fin qui: solo con il Benfica è rimasto a riposo, subentrando negli ultimi 20 minuti. E’ lo stakanovista del Bologna, ma non solo. E’ l’uomo più impiegato dell’intera Serie A nel 2024: Remo Freuler è semplicemente irrinunciabile. L’osservatorio calcistico Cies ha stilato la classifica relativa ai calciatori più impiegati nel corso dell’anno solare e in Italia il centrocampista rossoblù batte tutti: a 32 anni è a quota 4.780 minuti con 56 presenze tra Bologna e nazionale.

Alle sue spalle ci sono i i milanisti Reijnders, che ha più presenze (61), ma meno minuti (4.709) e Theo Hernandez (56 presenze e 4.700 minuti), mentre il napoletano Di Lorenzo (4.587 minuti e 52 presenze) è il primo fuori dal podio. Tutti gli altri staccati, Remo Freuler primo con margine. In nazionale le ha giocate tutte, con il Bologna quasi.

Saltò Cagliari e le prime due giornate nella scorsa stagione, perché arrivò all’ultimo giorno di mercato a ridosso della sfida con i sardi. Saltò Monza per rifinire condizione e preparazione, trattandosi di turno infrasettimanale che giungeva dopo neppure un mese dal suo arrivo.

Poi la Lazio per squalifica e il Genoa all’ultima giornata, perché diffidato e avrebbe rischiato di saltare la prima della nuova stagione per squalifica. Italiano, invece, non ci ha mai rinunciato, se non dal primo minuto a Lisbona, dove è entrato. Figurarsi se ci rinuncerà a Torino, peraltro dopo una settimana piena di allenamenti, senza impegni infrasettimanali a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta, in virtù del rinvio della sfida con il Milan: a Freuler chiederà di prendere per mano centrocampo e compagni in una sfida fondamentale per confermarsi dopo la vittoria con la Fiorentina, primo scontro con una big vinto in questa stagione, per proseguire la rincorsa all’Europa.

E’ lui il metronomo, sempre in movimento, capace occupare spazi e linee di passaggio, di dare distanze e compattezza. Al suo fianco, Pobega, l’ex di turno. E’ in crescita l’ex Milan e Spezia e ha pure il gol addosso: si è sbloccato con il Monza in Coppa Italia, ha concesso il bis a Torino, contro la Juventus, lui che ha vestito la casacca granata nel 2021-22, con 4 reti e 3 assist in quella che fu la seconda miglior stagione della carriera dopo quella a La Spezia (6 reti e 3 assist), proprio alla corte di Italiano. E’ per il tecnico che ha voluto Bologna per rilanciarsi dopo l’infortunio al tendine della scorsa stagione. Si sta rilanciando anche il Bologna e l’operazione crescita coincide con il suo ingresso tra i titolari: proverà ad andare a braccetto con il Bologna a Torino, dando muscoli, corsa, inserimenti e conclusioni. Servono certezze e gol: Italiano a centrocampo punta su Freuler e Pobega.