FRONTE TIFOSI. Già in 23.000 per l’Empoli. Champions, avanti con gli abbonamenti

La carica degli oltre 23mila sabato contro l’Empoli, che alle 18.30 arriverà al Dall’Ara per sfidare i rossoblù. Tutta la voglia di spingere Orsolini e compagni verso la prima vittoria stagionale testimoniata con numeri già importanti per una gara non di cartello, destinati a crescere ancora di più nei prossimi giorni. Nel mentre, prosegue la campagna abbonamenti per la Champions League 24/25. Dopo l’enorme successo della prima settimana, dedicata alla sottoscrizione delle tessere in curva Bulgarelli e nei distinti (quasi tutti hanno rinnovato il posto già acquistato per assistere alle gare del campionato in corso), da oggi è partita la vendita del mini-abbonamento per le 4 sfide casalinghe europee per i possessori dell’abbonamento in tribuna kids, coperta e poltrone gold, che durerà fino alle 23.59 di venerdì 30 agosto. Mentre dalle 10 di martedì 3 settembre (fino alle 23.59 di giovedì 5), scatterà la vendita libera su tutti i posti rimasti disponibili. Il tutto, mentre la città si prepara al sorteggio, in programma domani alle 18 a Montecarlo.

g.p.