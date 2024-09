Bologna, la caccia al difensore: Vitik, Omeragic, Mendy. Ora si gioca su più tavoli

Bologna, 28 agosto 2024 – Vietato ripetere l’esperienza di un anno fa, quando l’attaccante di riserva di Zirkzee non arrivò e il Bologna di Thiago fu costretto ad arrivare, in grande spolvero e al quarto posto, al mercato di gennaio. Non di attaccanti si parla in questo, ma di difensore centrale. Beukema è inamovibile, Lucumi è tornato, Erlic si è fermato e rischia un lungo stop: ergo, urge un centrale che possa giocarsi il posto con l’olandese e colombiano e rappresentare una linea di continuità con la prossima stagione, quando uno tra Beukema e Lucumi rappresenterà molto probabilmente merce pregiata da discutere sul mercato. L’acquisto del centrale era argomento prioritario fin dalle prime battute del mercato. Siamo alle ultime curve e ancora non ci sono certezze.

"Arriverà, non commetteremo l’errore di un anno fa con l’attaccante", è il commento che filtra al riguardo da Casteldebole. Le piste battute sono diverse. Offerta recapitata allo Sparta Praga per Martin Vitik (21), da 13 milioni: da capire se i cechi, dopo il passaggio ai gironi di Champions, riterranno l’offerta adeguata.

Ma il Bologna gioca su più tavoli, anche perché la fretta non ammette errori, questa volta. Perchè un anno fa il Bologna non aveva pressioni, mentre nella stagione appena iniziata se n’è messo da solo, dichiarando l’ambizione di confermarsi, per bocca di dirigenza e mister Italiano. Il difensore non potrà non arrivare, insomma.

E oltre a Vitik, è arrivata la proposta di prestito oneroso da 2 milioni più 6 di riscatto per lo svizzero del Montpellier Becir Omeragic (22), già seguito un’estate fa, quando il giocatore, tra rossoblù, Torino e Salernitana, preferì la Francia. Insomma, il Bologna si muove su più tavoli, compreso quello della Turchia: perché dall’ambiente Trabzonspor, fanno sapere che ci sarebbe un’offerta di prestito con diritto di riscatto pure per Batista Mendy (24), calciatore francese la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Si allarga la ricerca del Bologna, alla disperata ricerca di un centrale. Il tutto aspettando che terminino le gare di qualificazione Champions ed Europa League, per capire se possano riaprirsi le piste che portano ad Alexsandro (25) del Lille e Niakate (25) del Braga, altri obiettivi della prima ora, seppur secondari a Hummels (35) e Logan (23). Il tedesco, svincolato dal Dortmund, è a un passo dalla Real Sociedad, il secondo si è accasato al Villarreall, a dimostrazione che nonostante la conquista della Champions non Bologna non è ancora obiettivo primario dei calciatori che va inseguendo.

I primi nomi della lista sono sfumati: Sartori e Di Vaio sono chiamati a non farsi scappare gli obiettivi di seconda e terza fascia, per un Bologna che ha necessità urgente di dare a Italiano un centrale di qualità, dopo l’addio pesantissimo di Riccardo Calafiori, a maggior ragione dopo l’emergenza infortuni dell’ultima ora.