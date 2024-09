Bologna, ecco Pobega: “Ritrovare la Champions e Italiano sarà un piacere”. Ufficiale Iling-Junior

Bologna, 27 agosto 2024 - A Bologna ha segnato il suo ultimo gol in Serie A, un anno e mezzo fa con la maglia del Milan, e a Bologna oggi Tommaso Pobega si presenta, come nuovo centrocampista rossoblù. Triestino classe '99, ritrova sotto le Due Torri Vincenzo Italiano, che già lo aveva allenato ai tempi dello Spezia, e la Champions League, che aveva assaggiato un paio di anni fa in rossonero, segnando un gol in 8 partite. Poi una serie di infortuni, lunghi e fastidiosi, che lo hanno costretto ai box quasi per un'intera stagione. Ora una nuova opportunità, per ritrovarsi e per tornare a lasciare il segno.

"Fisicamente ora sto bene, gli ultimi mesi sono stati travagliati per via dell’infortunio ma ora mi sento a posto - commenta Pobega -. E’ un passaggio importante della mia carriera, ho voglia di giocare e di mettermi in mostra. Ritrovare la Champions e Vincenzo Italiano sarà un piacere, il mister mi ha fatto crescere molto e mi ha dato tanto, sia a livello caratteriale che tecnico. E’ un allenatore che vuole imporre alla sua squadra le proprie idee e il proprio gioco, con principi ben precisi".

"Il ruolo che preferisco? - prosegue - Quello che serve alla squadra all’interno di ogni singola partita, quindi palleggiatore, incursore o costruttore di gioco. Mi piace molto inserirmi e cercare la conclusione. Mi definisco un giocatore generoso, in primis cerco il bene della squadra: fare una corsa in più per il compagno mi rende felice ed una cosa che negli anni mi ha sempre contraddistinto".

Con la squadra da soli pochi giorni, ma Pobega si sente già come a casa. "E' gruppo aperto che cerca subito di includerti, e non è una cosa banale: ho visto molta apertura nei confronti miei e dei nuovi". Il mio idolo? In assoluto Lebron James, fonte di ispirazione per quello che fa dentro e fuori dal campo. Nel calcio, invece, Bastian Schweinsteiger: quando era ancora in attività era lui la mia figura di riferimento".

I nuovi arrivi

Nelle stesse ore della presentazione di Pobega, il Bologna ha ufficializzato Samuel Iling-Junior, arrivato in prestito dall'Aston Villa. In mattinata ha invece svolto le visite Dominguez, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, poi farà ritorno in Argentina per l'ottenimento del visto ed essere a disposizione di Italiano dopo la sosta.