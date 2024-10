Genoa Bologna, i convocati di Italiano tra tanti infortunati

Bologna, 18 ottobre 2024 – Se l'immaginava diversa, Vincenzo Italiano, la vigilia di Genoa-Bologna, il match che assieme a Como-Parma tornerà a riaprire i battenti della Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Un break che ha lasciato dei "regali" inaspettati al tecnico rossoblù, ritrovatosi a Casteldebole senza elementi importanti di ritorno dai rispettivi impegni in giro per l'Europa e per il mondo.

Gli infortunati

Domani, infatti, al Ferraris, non saranno a disposizione Martin Erlic (lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, tempi di recupero 3-4 settimane), Michel Aebischer (tendinopatia dell’adduttore sinistro, sarà rivalutato la prossima settimana), Dan Ndoye (lieve affaticamento, svolgerà allenamento a Casteldebole) e Samuel Iling-Junior (lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro, svolgerà terapie e allenamento a Casteldebole e sarà rivalutato lunedì). Quattro assenze, più un Lucumi acciaccato e affaticato dai viaggi extra-oceano con la sua Colombia, e rientrato alla base soltanto nelle scorse ore.

"Purtroppo è così - esordisce Italiano -, mi dispiace perché si parla sempre che dopo le soste si può lavorare bene, invece tornano giocatori infortunati e con minuti in più sulle gambe. A questo giro perdiamo Aebischer, Ndoye, Iling e Erlic, mentre oggi Lucumi, appena arrivato, ha lavorato a parte. Pensiamo una partita per volta e ci faremo trovare pronti, ma resto molto dispiaciuto per questa situazione".

Chi sarà in campo

Così domani, inevitabilmente, spazio a chi ha giocato meno. "Karlsson? Si sta impegnando e sta cercando di raggiungere una condizione diversa, aveva una caviglia che non gli dava la possibilità di giocare in condizioni massimali. Lì davanti dovremo essere capaci di sfruttare i momenti, gliene ho parlato. Con il Parma, per esempio, uno come lui avrebbe dovuto dare qualcosa in più: deve entrare più convinto. L'infortunio estivo certo lo ha un po' lo ha condizionato, era partito bene, ma lo sa anche lui. Ora per questo sta lavorando e lo attendiamo".

Poi, il mister ha avuto un pensiero per l'imprescindibile Freuler. "È un trascinatore, si merita tutto quello che sta raggiungendo. Ha la fortuna di avere un grandissimo fisico e questo gli permette di essere sempre al top. Spero che i gol inizi a farli anche qui, non solo in Nazionale (ride, ndr)".

In campo, un Bologna che deve tornare a fare punti, contro un Genoa in piena emergenza e in crisi di risultato. "Saranno affamatissimi ma anche il suo Bologna, vedremo chi lo sarà di più tra noi e loro. Chi sarà più bravo vincerà la partita, ma dovremo avere la stessa loro fame".

I convocati per Genoa-Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Orsolini.