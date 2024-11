Bfc, Fabbian: “Voglio fare bene con la maglia del Bologna e in Nazionale”

Bologna, 19 novembre 2024 – E’ un Giovanni Fabbian a tutto tondo quello che si è raccontato a Vivo Azzurro TV durante gli impegni con l’Italia Under 21 del CT Carmine Nunziata. Il centrocampista del Bologna si è reso protagonista anche nell’ultima partita contro i pari età dell’Ucraina segnando il gol che ha sbloccato il risultato (il match è terminato 2-2, ndr). Il dinamico jolly di metà campo ha parlato a 360° della sua carriera, dagli inizi con l’Inter fino alla qualificazione alla Champions League conquistata la scorsa stagione con la maglia rossoblù: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile - ha raccontato Fabbian - e che nessuno si aspettava. E’ stato bello e l’affetto della gente lo abbiamo sentito a ogni partita. Resterà una stagione che non dimenticherò”.

Fabbian ha parlato anche del rapporto con i compagni di Nazionale e in generale degli amici che porta nel cuore dopo le sue esperienze in campo, tra questi c’è anche un altro centrocampista che in estate era stato più volte accostato al Bologna: “Ho molti compagni a cui sono legato, è il bello di questo sport. Cesare Casadei è uno di questi, ci vediamo in Nazionale dopo gli anni passati insieme all’Inter. Poi ci sono anche Gnonto e Zanotti”.

Il centrocampista cresciuto proprio nelle giovanili dei nerazzurri ha poi parlato anche degli obiettivi stagionali e di un sogno nel cassetto: “Sono una persona che tende a prefissarsi gli obiettivi passo dopo passo, non mi piace farlo a lungo termine perché credo che sia giusto godersi anche il presente, Il mio obiettivo bene con la maglia del Bologna e con quella dell’Under 21. Il sogno è di vincere l’Europeo del 2025. E’ un torneo per il quale ci stiamo preparando da molto tempo. E’ questo il mio sogno nel cassetto”.