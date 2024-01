Gli occhi della Premier su Zirkzee. L’Arsenal si è innamorato di Joshua: "Il Bologna lo valuta 60 milioni»

Una notizia arriva dall’Inghilterra, rimbalzando dall’Olanda: il Bologna ha chiuso le porte all’Arsenal, di fronte a un interessamento più che concreto del club inglese per Joshua Zirkzee. Di cessione, per l’attaccante olandese, in questo mercato di gennaio, non se ne parla. Non ora: ripassare in vista dell’estate. Il Bologna è di parola. "Non partirà nessuno dei giocatori principali della rosa", ha detto e ribadito la dirigenza nell’ultimo periodo. Anche perché il Bologna è in corso per la Champions e per l’Europa. Ripassare in estate, è il messaggio. Per allora non ci saranno preclusioni: a patto che l’offerta sia adeguata e proprio qui sta la notizia.

Secondo quanto riportato da fonti di stampa olandesi e inglesi, il Bologna avrebbe fissato il prezzo: 60 milioni di euro, circa 50 milioni di sterline. Notizia che vale anche per Newcastle e Manchester United, che nell’ultimo periodo si sono mosse con l’entourage di Zirkzee sotto traccia per capire il valore dell’operazione. Degli eventuali 60 milioni di euro, il Bologna incasserebbe il 60 per cento, ovvero 36 milioni, perchè in caso di rivendita il Bayern Monaco prenderebbe il 40 per cento. Una cifra molto vicina ai 40 pattuiti in estate, quando i bavaresi si sono garantiti a fronte di una cessione da 8,5 milioni una percentuale sulla futura rivendita ma pure un diritto di recompra al prezzo di 40 milioni, nel caso in cui Zirkzee fosse esploso. E il Bayern non esclude di riportarlo alla base per inserirlo nel roster o trattarlo a cifre superiori.

Insomma, il futuro di Zirkzee è tutto da scrivere e potrebbe essere lontano da Bologna. Perché oltre ai club inglesi e al Bayern anche Napoli, Juventus, Inter e Milan hanno avuto contatti con il suo procuratore, Kia Joorabchian. Anche per questo il Bologna ha fretta di chiudere per Castro (19) del Velez, attaccante identificato come talento di sicuro avvenire in grado di raccogliere l’eredita di Zirkzee in chiave futura, anche se nel presente Motta vorrebbe altro: ovvero che le risorse fossero destinate a Talles Magno (21), brasiliano di proprietà di New York. Perché da una parte c’è il tecnico che pensa all’attualità e alla corsa per l’Europa, dall’altra c’è un club che oltre al presente deve pensare al futuro. Intanto in chiave futura una cosa è certa. Zirkzeee, e come lui i gioielli, non partiranno a gennaio. Ma per l’estate non ci sono garanzie.