Castro, fumata bianca più vicina. Lui dà l’ok a vestire subito rossoblù

Bologna, 13 gennaio 2024 – Nuovi contatti con Castro (19 anni) e il Velez: la fumata bianca si avvicina, anche se l’operazione non può essere ancora definita in chiusura, come per il difensore centrale del Partizan Belgrado Ilic (20 anni). Motta vorrebbe un giocatore duttile in grado di essere impiegato sia da falso nueve che da esterno sinistro, visto il punto interrogativo rappresentato da Karlsson. Il Bologna, però, sa per certo che in estate sarà difficile resistere alla corte per Zirkzee. In più Motta non ha ancora firmato il rinnovo e allora, aspettando novità dal tecnico, Sartori e Di Vaio vogliono garantire un futuro tecnico a livello di roster. Nuovi contatti, quindi con l’Argentina.

Forti di un accordo per un quadriennale da 500mila euro con Castro, il Bologna ha chiesto la garanzia al giocatore di poter sbarcare in Italia subito. Questo perché il 19enne è in forza alla nazionale Under 20 albiceleste ed è stato convocato di recente nella nazionale Under 23 che dovrà disputare il Preolimpico, in vista delle olimpiadi estive. Fumata bianca: Castro è pronto a rinunciare alle Olimpiadi (il preolimpico si concluderebbe il 12 febbraio) per aggregarsi al Bologna senza attese. E il Bologna ha alzato la posta con il Velez: rifiutata una prima proposta da 5 milioni più bonus, la seconda offerta si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus e un 20 per cento sulla futura rivendita. Il tutto per aggirare la clausola rescissoria da 10 milioni di dollari (9 di euro) che imporrebbe un pagamento cash e immediato della cifra.

Il Velez vacilla, la fumata bianca si avvicina. Il tutto mentre il Bologna ha trovato l’accordo con Ilic (quinquennale da circa 400mila euro a stagione) e il Partizan (3,5 milioni più bonus) per l’acquisto del nuovo difensore. Ma a Casteldebole non scartano l’idea di cedere in prestito al Partizan il ragazzo fino a fine stagione: dipenderà dagli sviluppi dell’operazione Amian (25 anni), difensore richiesto da Motta, di proprietà dello Spezia, che il Bologna non ha mollato. Dipenderà anche dagli sviluppi dell’operazione Talles Magno (21), brasiliano di proprietà del New York, che però chiede 15 milioni di euro e per ora non apre al prestito: anche il brasiliano è richiesta precisa di Thiago. Il Bologna ha due soli visti a disposizione: uno per Castro, uno per Magno, se si troverà un accordo e nel caso l’arrivo di Ilic sarebbe rinviato all’estate, mentre qualora Magno sfumasse il serbo arriverebbe subito.

Intanto, con Corazza a un passo dalla Ternana e con riflessioni in corso per Urbanski (anche lui richiesto dalla Ternana), la dirigenza rossoblù lavora per capire se ci siano margini per portare a Casteldebole i classe 2005 Paugarterner, centrocampista austriaco del Liefering, e Vata, fantasista del Celtic, che vuole Van Hooijdonk.