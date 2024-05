I biglietti per la juve. Da domani inizia la prevendita

La prevendita per la sfida con la Juve, in programma lunedì 20 alle 20,45, scatterà domani alle 10 e per quattro giorni sarà una faccenda solo bolognese. Chiaro l’intento del club: riempire il più possibile lo stadio di rossoblù. Lunedì e martedì l’acquisto sarà riservato agli abbonati rossoblù, che potranno comprare fino a un massimo di quattro biglietti per altre persone. Mercoledì, invece, l’acquisto del biglietto sarà riservato ai possessori di Fidelity Card ‘We Are One’. Giovedì l’acquisto sarà riservato ai soli residenti di Bologna e provincia. In pratica la vendita aperta a tutti comincerà solo venerdì, quando a Casteldebole confidano che i biglietti rimasti saranno pochissimi. Sold out inevitabile.