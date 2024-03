I due giovani puntano a giocare fin dal primo minuto. Calafiori e Fabbian si candidano. A Empoli con pensieri azzurri

Thiago Motta ha spiegato le differenze tecniche tra Calafiori e Lucumi: "Riccardo è più dotato a uscire palla al piede, creare superiorità numerica contro squadre che ci aspettano più basse, mentre Lucumi è più adatto a impostare con i piedi nell’uscita contro squadre che fanno un forte pressing e vengono a prenderci alte".

Il ballottaggio tra i due è ormai all’ordine del giorno e ha visto il colombiano vincitore in 4 delle ultime 5 sfide, con la trasferta di Bergamo come eccezione. A Empoli, però, potrebbe essere nuovamente il turno di Calafiori, in virtù delle caratteristiche sue e dell’avversario di giornata: il tutto nel fine settimana in cui Spalletti darà l’elenco dei convocati per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador del 21 e 24 marzo, che dovrebbero vederlo, salvo sorprese, protagonista nel gruppo azzurro in cerca di nuovi interpreti in vista degli Europei.

Ci spera anche Fabbian, che potrebbe tornare titolare nel 4-1-4-1 al fianco di Ferguson a centrocampo, data la sua capacità di rivelarsi bomber aggiunto in un Bologna chiamato a sopperire all’assenza di Joshua Zirkzee.

Il centrocampista di scuola Inter dovrà però guardarsi dalla concorrenza di Moro e dalle doti di palleggio del croato, ributtato nella mischia da Motta contro l’Inter, proprio al suo posto. Conferme in vista in difesa per Posch, Kristiansen e Beukema e a centrocampo per Freuler e Saelemakers. Davanti è ballottaggio tra Odgaard e Castro, con il primo favorito.

Marcello Giordano