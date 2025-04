I gol più belli della storia rossoblù: da Baggio a Ndoye, passando per Kone e Ramirez

Te lo ricordi quel gol di Roby Baggio nel fango del Menti? E la perla in sforbiciata volante di Kone col Napoli? Il gol di Ndoye si iscrive di diritto nella ‘Hall of fame’ delle reti rossoblù più belle di sempre. Tanto per non andare troppo a ritroso nel tempo un tacco fattosi gol che è ancora ben presente e vivo nella memoria dei tifosi rossoblù è quello con cui Gaston Ramirez, il 21 febbraio 2012, castigò la Fiorentina al Dall’Ara: assist di Di Vaio, 2-0 per i rossoblù.

Baggio incantò il Menti il 9 novembre 1997 nell’anno dei 22 gol del Divin Codino. Nella pioggia di Vicenza il numero 10 pescò la perla di sinistro, con una traiettoria imparabile e da posizione impossibile. Un capolavoro che però non impedì il ko per 2-3. Da Baggio a Signori: indimenticabile il sinistro, previo ‘sombrero’ volante, con cui Beppegol il 16 marzo 2003 al Dall’Ara stese l’Udinese (1-0). Un mese dopo, il 13 aprile, Tomas Locatelli gli fu pari per bellezza con un sinistro a giro memorabile nel 2-2 casalingo con la Juve.

La sforbiciata volante di Panagiotis Kone nel 3-2 in campionato col Napoli (assist di Garics) del 16 dicembre 2012 è leggenda. L’1 settembre 2013 il greco segnò un gol fotocopia (sempre su ispirazione di Garics) nel 2-2 al Dall’Ara con la Sampdoria.

Meraviglia pura fu la rovesciata di Claudio Bellucci il 17 gennaio nel 2-1 col Verona, serie B, il 17 gennaio 2006. In tempi più recenti Simone Verdi squassò la porta sotto la curva San Luca con un destro al volo: 21 settembre 2016, Bologna-Samp 2-0.

m. v.