I NAZIONALI. Freuler in gol. Un assist prezioso per Urbanski

Ottimi segnali dai centrocampisti rossoblù impegnati in nazionale. Torneranno domani in gruppo Remo Freuler, che nella serata di ieri ha segnato il momentaneo 1-0 della Svizzera sulla Danimarca, in un match di Nations League terminato 2-2 e con Aebischer che ha preso il posto di Freuler nei minuti finali (impiegato per tutti i 90 minuti Ndoye.

Niente gol, ma assist per Urbanski, che ha ispirato l-0 di Zielinski sulla Croazia del titolare Erlic, con la sfida che è poi terminata 3-3 e senza l‘impiego di Skorupski. I nazionali, compresi, Moro e Iling-Junior, sono attesi in gruppo domani, mentre oggi rientrerà Fabbian e ieri si è rivisto Stefan Posch, dopo la rete segnata alla Norvegia. L‘ultimo a rientrare sarà Lucumi, a disposizione solo per la rifinitura di venerdì e per questo quasi certamente risparmiato per la trasferta di Champions di Birmingham, nonostante torni a disposizione dopo il turno di squalifica scontato con il Parma. Casale si gioca una maglia con Erlic al centro della difesa. Per il resto, Italiano attenderà giovedì per capire le condizioni fisica dei nazionali.

m. g.