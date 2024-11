I nazionali: pareggio amaro per l’austriaco. Posch sarà il primo a rientrare a Casteldebole. Skorupski e Urbanski in campo con la Polonia

Stefan Posch sarà il primo dei nazionali rossoblù a riunirsi al gruppo domani a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti. Ma il difensore rossoblù ci arriverà con la delusione della mancata promozione diretta dell’Austria alla Nations League A.

Ieri infatti la nazionale austriaca si è fatta inchiodare al pari in casa con la Slovenia: un 1-1 che ha consentito alla Norvegia, vittoriosa per 5-0 sul Kazakistan, di arrivare prima nel girone e guadagnarsi il salto di categoria.

L’Austria, adesso, dovrà affrontare i playoff. Posch è rimasto in campo per tutta la partita colpendo anche una traversa al 32’. Oggi scenderanno in campo Freuler (Spagna-Svizzera), Moro (Croazia-Portogallo), Skorupski e Urbanski (Polonia-Scozia) e Iling-Junior (Olanda-Inghilterra Under 21).