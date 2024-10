I prossimi avversari dei rossoblù sfidano il fulham. Emery guarda avanti:: "Vietato distrarsi per il mio Aston Villa»

Oggi tocca pure all’Aston Villa. La squadra di Emery scenderà in campo un’ora dopo il Bologna: alle 16, a Londra, sul campo del Fulham, anch’essa in trasferta. Viaggia forte, l’Aston Villa, quinto in Premier al pari della quarta Chelsea, a tre punti dal secondo posto e a 4 dalla capolista Liverpool. E pure in Europa, grazie alle vittorie su Young Boys e Bayern Monaco. Ma Emery non si fida. Non vuole distrazioni e alla vigilia del campionato di Bologna non ha voluto sentir parlare: "Non è semplice, ma stiamo provando a concentrarci velocemente sulla gara dopo il rientro dei nazionali. Abbiamo fatto riunione e allenamento tattico in mattinata e proseguiremo in albergo a preparare il piano gara. Sono vietate distrazioni, sono in palio punti pesanti per la classifica".

Se il Bologna si appresta ad affrontare un Genoa terzultimo, in crisi e in emergenza, l’Aston Villa se la vedrà con il Fulham.

"E sarà una partita tosta, dal mio punto di vista è uno scontro diretto per la classifica e le posizioni che contano e non sarà affatto semplice", dice Unai Emery. I londinesi hanno tre punti di ritardo dall’Aston Villa, come pure il Genoa dal Bologna, per dirla tutta. E pure la squadra di Italiano è in emergenza, dopo che Ndoye, Iling-Junior, Aebischer ed Erlic hanno raggiunto in infermeria i lungodegenti Ferguson, Cambiaghi ed El Azzouzi.

Diversa, invece la situazione dell’Aston Villa, che sta recuperando i pezzi: "Emiliano Buendia sta migliorando. E stiamo aggiungendo un passo alla volta al gruppo anche Tyrone Mings e Boubacar Kamara, che sono quasi a disposizione. Quando riavremo loro al cento per cento con Onana e potremo allenarci tutti insieme sul nostro stile la squadra sarà più forte".

Pure in casa Villans ci sono problemi di infermeria. Ma alcuni in fase di soluzione e al tecnico non manca la possibilità di turn over: da capire se di punta sceglierà Watkins o Duran, 4 gol per ciascuno dei due in questo inizio di stagione, a dimostrazione che il club di Birmingham non ha problemi in attacco e nella produzione offensiva in questo inizio di stagione, al contrario dei rossoblù.

Emery vuole i tre punti e il blitz in casa del Fulham per rimanere agganciato all’altissima classifica e al treno Champions, prima di pensare alla sfida europea con il Bologna, che a Birmingham fa discutere i tifosi: perché se nel il club ha concesso un prezzo di 60 euro per il settore ospiti, il biglietto più economico per inglesi partirà da quota 85 euro.

Marcello Giordano