I rossoblù hanno incassato 2,95 milioni per la semifinale: altri 2 in caso di finale, più 8 della Supercoppa. Arrivare a Roma varrebbe 13 milioni

Ipotecata la finale di Coppa Italia, il Bologna si ributta in un finale di stagione che lo vede in corsa per la Champions in campionato: in palio, per il club ci sono fino a 55-60 milioni di euro. Il club ne ha guadagnati 2,95 milioni per il fatto di essere arrivato in semifinale di Coppa Italia (400mila per il raggiungimento degli ottavi e 850mila euro per il raggiungimento dei quarti). La qualificazione alla finale porterà nelle casse rossoblù altri 2 milioni di euro da aggiungere ai precedenti guadagni. In caso di trionfo, poi se ne metterebbe in tasca altri 4.6 milioni per un totale di 8.5 milioni. A questi andrebbero sommati gli 8 milioni che il Bologna andrebbe poi a guadagnare per la partecipazione alla nuova SuperCoppa Italiana, se verrà confermata la formula prevista nell’ultima stagione.

Ma non è finita qua. In caso di Champions entrerebbero altri 18,6 milioni dalla Uefa per la qualificazione alla manifestazione: ma la massima competizione europea, già quest’anno, ha generato introiti totali per circa 40 milioni tra diritti tv e stadio, a cui si sono aggiunti i 2,1 milioni per la vittoria sul Dortmund e altrettanti per i 3 pari. L’Europa League, invece, garantirebbe 4,3 milioni di partecipazione, 450mila euro a vittoria e 150mila a pareggio. Infine la Conference: 3,17 milioni per la partecipazione, 400 mila per ogni vittoria e 133mila per ogni pareggio.

m.g.