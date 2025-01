I video girati dagli iscritti al club Detari diventeranno un cortometraggio: e Lajos verrà in città. Dalle trasferte nascerà un film

LISBONA (Portogallo)

Fabrizio, Massimo, Mauro e Edo. Più la giovanissima Chiara, tifosa aggiunta e assente giustificata in classe causa dilagante passione rossoblù.

Sono i tifosi speciali presenti ieri a Lisbona (tra i 2.500 complessivi) della costola bolognese del club intitolato a Lajos Detari, un sodalizio di cuori rossoblù d’oltreconfine fondato un paio d’anni fa a Debrecen e che ha come presidente il cestista ungherese Lajsz Gergely.

La sezione bolognese del club Detari ha sede all’interno del pub Sirius di Volta Reno (Argelato), tra i cui avventori c’è chi ha deciso di prendere la tessera della casa madre di Debrecen.

La comitiva di fedelissimi rossoblù ha viaggiato al seguito del Bologna di Italiano in tutte e quattro le trasferte di Champions, da Liverpool a Birmingham passando per Lisbona, girando video che al ritorno il regista Walter Ciusa trasformerà in un cortometraggio.

Poi, attraverso canali ungheresi, il club di tifosi inviterà sotto le Due Torri nientemeno che Lajos Detari, l’asso ungherese che ad aprile compirà 62 anni e che ha vestito la maglia del Bologna dal 1990 al 1992, lasciando l’impronta della sua classe abbinata a un carattere da indomabile.

Metti una notte al pub con Lajos, emozionandosi per un film a tinte rossoblù.

m. v.