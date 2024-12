I volti tristi. De Silvestri si fa male a inizio ripresa: brutta botta al tendine d’Achille. Jesper fa autocritica: "Il gol sbagliato? Non ci dormirò...». Paura Lollo, amarezza Karlsson: "Che errore»

In una serata di festa in cui il Dall’Ara e i tifosi rossoblù hanno ritrovato il sorriso grazie alla rotonda vittoria del Bologna di Italiano, ci sono due note stonate che rovinano in parte la festa a Orsolini e compagni. La prima è quella legata alle condizioni di Lorenzo De Silvestri, uscito nei primi minuti del secondo tempo per problema caviglia, con lo staff medico che ha escluso la distorsione riscontrando invece un trauma conclusivo al tendine d’Achille destro.

Il capitano del Bologna era entrato sul terreno di gioco Dall’Ara in un clima di festa, festeggiando le 100 presenze in rossoblù con il riconoscimento ricevuto dalle mani del presidente Saputo e ha giocato un discreto primo tempo salvo poi fare i conti con questo problema fisico.

Le condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con il Bologna che ha preferito non sbilanciarsi sull’entità dell’infortunio mentre Italiano nel post gara si è sbilanciato parlando solo di una brutta botta.

A stridere con la festa del tris rossoblù anche la prestazione altalenante di Jesper Karlsson: "Non dormirò questa notte" ha raccontato il numero 10, un riferimento all’errore sotto porta che nell’economia del match pesa poco, ma che invece ha un valore diverso sulla prestazione di un giocatore a cui Italiano sta dando diverse chance e che dopo essersi sbloccato contro la Roma era chiamato a confermare quanto di buono fatto.

"E’ stata una buona performance per la nostra squadra, abbiamo fatto tre gol e penso che possiamo andare a casa felici". Lo svedese si è mostrato più che dispiaciuto, analizzando con franchezza i suoi minuti in campo.

"La mia prestazione? Credo sia ok, non c’è stato nulla di spettacolare. Ho giocato in modo semplice e non dormirò stanotte dopo quell’occasione sbagliata. Sono però felice perché la prestazione nel complesso è stata buona". Karlsson poi guarda già alla prossima partita, con la Coppa Italia contro il Monza di martedì prossimo.

"Dobbiamo vincere e continuare così anche in Coppia Italia. Stiamo raggiungendo un buon ritmo e dobbiamo proseguire su questa strada".

