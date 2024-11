Ieri il terzino austriaco ha firmato un assist. Oggi allo svizzero toccano gli straordinari con la Serbia. In campo anche Skorupski e Urbanski. Posch carbura, Freuler viaggia a rischio riserva

Lo stato di grazia dei rossoblù in campionato si riflette sui nazionali: partita con assist per Posch, protagonista del passaggio smarcante per Baumgartner che ha dato il là alla vittoria dell’Austria in Kazakistan per 2-0, blindata da Gregoritsch. Se in rossoblù, nell’ottica del turnover tra campionato e Champions, Posch non ha trovato spazio tra i titolari nelle ultime tre di campionato, con l’Austria è pedina inamovibile.

Oggi, alle 20.45, tocca a Remo Freuler, che guiderà la Svizzera contro la Serbia in Nations League, per provare a lasciare l’ultimo posto del gruppo 4 nonostante le assenze di Ndoye e Aebischer. In campo questa sera anche la Polonia di Urbanski e Skorupski, di scena in Portogallo per il gruppo 1, per provare a riaprire la corsa ai primi due posti, Croazia di Moro permettendo, a caccia del del blitz in Scozia. Alle 16.15, invece, al Castellani, l’Italia Under 21 affronta la Francia in un’amichevole di lusso, dopo aver già staccato il pass per i prossimi Europei: Fabbian potrebbe partire dalla panchina, mentre tra i transalpini potrebbero trovare spazio Magassa, Mawissa e Akliouche, gioiellini del Monaco visti di recente al Dall’Ara in Champions. In programma anche la sfida Under 21 tra Spagna e l’Inghilterra di Iling Junior, mentre nella notte tra oggi e domani Lucumi e la Colombia andranno a caccia di punti per la qualificazione mondiale con l’Uruguay.

I rossoblù torneranno poi in campo tra domenica e martedì: tra mercoledì e giovedì, in base a voli ed eventuale stanchezza da smaltire, Italiano potrà intensificare la ripresa con la Lazio, con la squadra al completo.

Marcello Giordano