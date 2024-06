Il baby talento. E’ Raimondo-mania. Piace a Bari e Parma

Non è scontato che Antonio Raimondo rientri nella partita per Emil Holm. L’agente del talentino rossoblù, punta della nazionale Under 20 entrato nel giro dell’Under 21 e reduce da 9 reti alla sua prima stagione tra i grandi a Terni in B, attende di capire quali siano i piani rossoblù per il suo assistito. Che lo Spezia sia interessato non c’è dubbio, ma alla porta di Raimondo hanno bussato pure il neo promosso Parma, le squadre cadette Frosinone e Samp, che puntano alla promozione, e pure il Bari, di proprietà di De Laurentiis, che lo vorrebbe per farlo entrare in orbita Napoli. Ecco perché non è scontato che Raimondo possa approdare in prestito a La Spezia. Posto che il Bologna ha investito 12 milioni a gennaio per Castro, dovrà decidere se coltivare la crescita di Raimondo in prestito o se cederlo per fare cassa, avendo inserito un altro giovane attaccante di prospettiva classe 2004, investendo parecchi milioni. Anche di questo si parlerà nel week end, prima dell’incontro di lunedì con lo Spezia per la fumata bianca di Holm.